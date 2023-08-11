Hawaii felaket bölgesi ilan edildi

Hawaii’yi felaket bölgesi ilan eden Başkan Joe Biden, Maui Adası’nda büyük yıkıma neden olan yangınlar sonrasında eyalete yapılan federal yardımları arttırdığını açıkladı. Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada federal yardımların Maui’deki yangından etkilenenlerin erişimine açılacağı vurgulandı.





Hawaii’nin felaket bölgesi ilan edilmesi, yangında evlerini kaybedenlerin geçici barınma ve konut restorasyonu için fon başvurusu yapmasını kolaylaştıracak, işyeri sahiplerinin toparlanması için oluşturulan programlara başvurmalarını sağlayacak. Hawaii Valisi Josh Green’le görüşen Biden, hayatını kaybedenler için taziye mesajını da iletti.





Başkan Biden, Ulusal Muhafız Birliği, Sahil Koruma, ABD Donanması ve Deniz Piyadeleri'nin seferber edildiğini, Ulaştırma Bakanlığı'nın tahliye çalışmalarına yardımcı olduğunu bildirdi.





















Yetkililer, Maui'ye yüzlerce kilometre uzaklıktaki Dora Kasırgası'nın rüzgarının adada çıkan yangını şiddetlendirdiğini söyledi.





London School of Economics’ten çevresel coğrafya profesörü Thomas Smith, Hawaii eyaletinde her yıl orman yangınları çıktığını, ancak bu yılki yangınların normalden daha hızlı büyüdüğünü ve daha fazla alana yayıldığını kaydetti. Uzman, bunu, eyalette yağışın az olmasına, sıcaklıkların daha yüksek seyretmesine ve civardaki fırtınalara bağladı.

Hawaii Acil Durum Dairesi, dün geç saatlerde yaptığı açıklamada, Ulusal Meteoroloji Dairesi'nin eyaletin tüm adaları için yaptığı “Tehlike Uyarısı” ve “Şiddetli Rüzgar Uyarısı”nı iptal ettiğini kaydetti.









Hawaii Eyaleti Vali Yardımcısı Sylvia Luke, basın toplantısında, yetkililerin adada hasar tespit çalışmaları yaptığını belirtti ve “Toparlanmak zaman alacak” dedi.









Yerel bir haber kanalına göre helikopter pilotu Richard Olsten, “Sanki bölge bombalanmış gibi, savaş alanına benziyor” dedi.





İtfaiyecilerin üç büyük yangını söndürmeye çalıştığı Maui'nin batı kısmı, sadece acil yardım ekipleri ve tahliye edilenlere açık durumda. 165 bin nüfuslu adada bu sabah itibarıyla 11 bin konut ve işyerine elektrik verilemiyor.

Yangın, Lahaina’daki yaklaşık 20 metre yüksekliğindeki tarihi banyan ağacını da kül etti. Ağaç, Hawaii Kralı 3’üncü Kamehameha’nın 19’uncu yüzyıldaki sarayının bulunduğu noktadaydı.





Salı gecesi başlayan yangın ayrıca Hawaii eyaletinin en büyük adası olan ve Büyük Ada olarak bilinen Hawaii adasının da bazı kısımlarını tahrip etti. Eyaletten yapılan açıklamada binlerce hektarlık alanın yandığı bildirildi.





Turistler kaçtı





Hawaii Ulaştırma Dairesi'nden Ed Sniffen, dün geç saatlerde yaptığı açıklamada, 11 binden fazla turistin Maui Adası’ndan tahliye edildiğini bildirdi. Sniffen, en az 16 yolun kapalı olmasına rağmen Maui Havalaanı'nın açık olduğunu ve tam kapasite işlediğini, havayolu firmalarının tahliye edilenler için bilet fiyatlarını düşürdüğünü ve uçuş değişiklikleri için ilave ücretleri iptal ettiğini söyledi.

Maui'de panik yaşayan turistler, sosyal medyada plajların ve palmiye ağaçlarının üzerinden yükselen duman fotoğrafları paylaştı.





Kimileriyse duman ve alevlerden kaçmak için denize atladı. ABD Sahil Güvenlik bu kişileri kurtarmak için harekete geçti.





Yetkililer, görgü tanıklarının, otomobillerinin içinde mahsur kalan insanlar olduğu yönündeki bildirimlerini değerlendirdiklerini söyledi.

Her yıl 2 milyon turistin ziyaret ettiği Maui Adası’nın batı kesimine ulaşım neredeyse tamamen kesilirken sadece tek bir otoyol açık tutulabildi ve binlerce kişi bölgeden tahliye edildi. Lahaine kentinde yetkililer, çok sayıda mahallenin, limanın ve civarın yandığını bildirdi. Kimileri alevlerden ve dumandan kaçmak için okyanusa yöneldi.Lahaina'da yaşayan ve kentten tahliye edilen Mason Jarvi, “Tanık olduğum en korkunç felaketi yaşadık. Lahaina'nın tamamı yandı, mahşer günü gibi” dedi.Reuters haber ajansına, Lahaina rıhtımı boyunca kül olan bölgede çektiği fotoğrafları gösteren Jarvi, köpeğini kurtarmak için elektrikli bisikletini sürerken alevlerin arasından geçtiğini, üzerinde şort olduğu için bacakları alevlere maruz kalınca su topladığını söyledi.Ancak yangın söndürme çalışmalarının sürdüğünü söyleyen Maui yetkilileri, başka ayrıntı paylaşmadı.Havadan çekilen video görüntüleri, Maui Adası’ndaki en büyük turistik kent olan ve birçok büyük otelin bulunduğu Lahaina'da çok sayıda mahalleden dumanlar yükseldiği görüldü.