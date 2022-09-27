Samanyolu Haber /Gündem / O ülkeden Rusya'nın Ukrayna işgaline destek /27 Eylül 2022 23:47

O ülkeden Rusya'nın Ukrayna işgaline destek

Zimbabve Ulusal Meclisi Başkanı Jacob Mudenda'nın yaptığı açıklamayla Rusya'nın Ukrayna işgaline destek verdiği ifade edildi.

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Cumhuriyet'te yer alan habere göre Zimbabve Ulusal Meclisi Başkanı Jacob Mudenda, Rusya Devlet Duması'nın genel kurul toplantısında Batı'yı sert bir şekilde eleştirerek, Rusya'nın, Ukrayna'yı işgalini desteklediklerini bildirdi.

Jacob Mudenda, Rusya'nın, Ukrayna'yı işgalinin NATO gibi "kaçınılmaz düşmandan korumayı amaçlayan önleyici bir adım" olduğunu savundu.

Mudenda, "Ukrayna'daki özel operasyon, Rusya'yı, NATO gibi kaçınılmaz düşmandan korumayı amaçlayan önleyici bir adımdır ve şu anda ABD'nin istenmeyen tek kutuplu bir dünya için hegemonik özlemlerine de bir darbedir" diye konuştu.
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