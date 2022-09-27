Samanyolu Haber /Kültür / Avatar 13 yıl sonra yeniden... /27 Eylül 2022 23:50

Avatar 13 yıl sonra yeniden...

İlki 13 yıl önce vizyona giren ve büyük yankı uyandıran Avatar filminin yeni versiyonu vizyona girdi.

SHABER3.COM

İlki 13 yıl önce vizyona giren ve animasyon sahneleri, konusu, müzikleri gibi farklı dallarda uzun süre konuşulan Avatar filminin yeni versiyonu vizyona girdi.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre bir döneme damgasını vuran, James Cameron imzalı "Avatar", 13 yıl sonra yeniden vizyona girdi.

"Avatar: Suyun Yolu" adlı devam filminden önce, izleyicilere filmi 'hatırlatmak' için 4K olarak vizyona giren film, küresel gişede 30.5 milyon dolar hasılat elde etti.

2009 yılında vizyona giren "Avatar", kısa sürede dünyanın en çok kazanan filmi olma unvanını elde etmişti.
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