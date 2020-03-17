Obi Mikel'in sözleşmesi feshedildi

Trabzonspor, Nijeryalı futbolcusu John Obi Mikel’in sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini açıkladı.







Trabzonspor’dan Kamuyu Aydınlatma Platformu’na gönderilen açıklamada, “Şirketimiz ile John Obi Mikel arasındaki 30.06.2019 başlangıç 31.05.2021 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Karşılıklı fesih anlaşması ile futbolcu, ileriye dönük tüm alacaklarından vazgeçmiştir” denildi.





Mikel, 14 Mart’ta Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, korona virüsü salgını nedeniyle maça çıkmak istemediğini belirtmiş, sezonun iptal edilmesi gerektiğini ifade etmişti.