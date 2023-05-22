Oğan'ın Erdoğan kararının ardından Mansur Yavaş'tan dikkat çeken paylaşım

Yeniçağ'da yer alan habere göre günlerdir ikinci turda izleyeceği tutum merak konusu olan ATA İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, yaptığı basın açıklamasında Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan'ı desteklediğini açıkladı.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Oğan'ın kararını açıklamasının ardından sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.Mansur Yavaş, “Endişeye gerek yok, biz varız, buradayız.” cümlesiyle sosyal medya hesabından seçim sürecinde mitinglerde yaptığı konuşmalardan kesitlerin yer aldığı bir videoyu paylaştı.Oğan yaptığı açıklamada "Her iki aday ile görüşmelerimiz devlet adamı ve karşılıklı nezaketle gerçekleşmiştir. Bu müzakere ve istişareler tabandan gelen mesajlar neticesinde seçimlerin ikinci turunda Cumhur İttifakı adayı sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceğimizi beyan ediyorum. Bize oy veren seçmenleri de sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı desteklemelerini talep ediyorum" ifadelerini kullanmıştı.