Samanyolu Haber /Politika / Oğan'ın Erdoğan kararının ardından Mansur Yavaş'tan dikkat çeken paylaşım /22 Mayıs 2023 19:57

Oğan'ın Erdoğan kararının ardından Mansur Yavaş'tan dikkat çeken paylaşım

Sinan Oğan'ın ikinci tur için Recep Tayyip Erdoğan'ı desteklediğini açıklamasının ardından Mansur Yavaş'tan dikkat çeken bir paylaşım geldi.

SHABER3.COM

Yeniçağ'da yer alan habere göre günlerdir ikinci turda izleyeceği tutum merak konusu olan ATA İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, yaptığı basın açıklamasında Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan'ı desteklediğini açıkladı.

“BİZ VARIZ, BURADAYIZ”

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Oğan'ın kararını açıklamasının ardından sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Mansur Yavaş, “Endişeye gerek yok, biz varız, buradayız.” cümlesiyle sosyal medya hesabından seçim sürecinde mitinglerde yaptığı konuşmalardan kesitlerin yer aldığı bir videoyu paylaştı.

SİNAN OĞAN NE DEMİŞTİ?

Oğan yaptığı açıklamada "Her iki aday ile görüşmelerimiz devlet adamı ve karşılıklı nezaketle gerçekleşmiştir. Bu müzakere ve istişareler tabandan gelen mesajlar neticesinde seçimlerin ikinci turunda Cumhur İttifakı adayı sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceğimizi beyan ediyorum. Bize oy veren seçmenleri de sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı desteklemelerini talep ediyorum" ifadelerini kullanmıştı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Oğan'ın Erdoğan kararının ardından Mansur Yavaş'tan... Sonraki Haber >>

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

Texas milletvekili De La Cruz: "Türkiye'deki insan hakkı ihlalleri artık göz ardı edilemez"

Texas milletvekili De La Cruz:

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
20:41:01