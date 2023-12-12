Samanyolu Haber /Gündem / Ogün Samast adını değiştirmek için başvuru yaptı /12 Aralık 2023 11:27

Ogün Samast adını değiştirmek için başvuru yaptı

Hrant Dink cinayetinin tetikçisi Ogün Samast, adını değiştirmek için mahkemeye başvurdu.

SHABER3.COM

AGOS Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'i katleden Ogün Samast, Akçaabat Asliye Hukuk Mahkemesi'ne yazılı dilekçeyle başvurup adının değişmesini talep etti.

Samast, Bolu F Tipi Cezaevi'nden koşullu salıverilme kapsamında 15 Kasım'da tahliye edildi. Tahliyesinin ardından Samast hakkında, "silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek" suçundan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlanıp, 17 Kasım'da iddianame düzenlendi.

İddianamede, Ogün Samast'ın 5 yıldan 10 yıla kadar hapsi istendi. Dosya daha sonra hukuki ve fiili irtibat nedeniyle İstanbul 14'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam eden Yasin Hayal ve Erhan Tuncel'in de arasında bulunduğu 11 sanığın yargılandığı davayla birleştirildi.

Duruşma ertelenmişti
Trabzon'da yaşayan Ogün Samast, 6 Aralık'ta İstanbul'daki davada ifade vermek için tahliyesi sonrası Akçaabat Adliyesi'ne geldi. Samast, Akçaabat 1'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile İstanbul 14'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya katıldı.

Ogün Samast'ın avukatı Raşit Hodo, hazırlanan iddianamenin yeni tebliğ olduğunu belirterek, Samast'ın savunmasının daha sonra alınmamasını talep ederek ek süre talep etti.

Talep, mahkeme başkanınca kabul edilirken, Samast ise ifade vermeden SEGBİS bağlantısından ayrıldı. Ogün Samast hakkında yurtdışına çıkış yasağı konulmasına hükmeden mahkeme, gelecek celse duruşmaya katılması için Akçaabat 1'inci Asliye Ceza Mahkemesi'ne müzekkere yazılmasına ve savunmasının alınmasına hükmetti. Duruşma 6 Mart 2024'e ertelendi.

Yazılı dilekçeyle başvuru
Akçaabat Adliyesi'nde SEGBİS aracılığıyla savunması alınacak olan Ogün Samast'ın, adını değiştirmeye karar verdiği ortaya çıktı.

Son davada tutuksuz yargılanan Samast'ın, Akçaabat Asliye Hukuk Mahkemesi'ne yazılı dilekçeyle başvurarak, adının değişmesini talep ettiği öğrenildi. Samast'ın gerekçesini değerlendirecek olan mahkeme, ad değiştirme talebine yönelik karar verecek.

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