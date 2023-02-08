Samanyolu Haber /Gündem / OHAL icraatı mı: Twitter'a kısıtlama getirildiği iddia ediliyor /08 Şubat 2023 16:59

OHAL icraatı mı: Twitter'a kısıtlama getirildiği iddia ediliyor

Deprem bölgesindekilerin en büyük iletişim mecrası sosyal medya. Kimileri için sosyal medya hayati önem taşıyor. Bununla birlikte Türkiye'de Twitter'a ulaşımda kısıtlama getirildiği ileri sürüldü.

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Depremzedeler sosyal medya üzerinden haberleşmeye çalışırken, Twitter’a erişim sağlanmakta sıkıntılar yaşanmaya başlandı.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler sonrası can kaybı sayısı resmi verilere göre 8 bin 574'e (16:16) yükseldi. 49 bin 133 kişi yaralandı. Yıkım yaşanan 10 ilde üç ay süreyle OHAL ilan edildi. Arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Gerçek Gündem'de yer alan habere göre depremzedeler, yakınlarına ulaşmaya çalışanlar sosyal medya üzerinden haberleşmeye çalışırken, Twitter’a erişim de sorun yaşanmaya başlandı.

Twitter’a ülke genelinde erişim sıkıntısı yaşanırken, VPN kullanımı ile girişler yapılıyor. Twitter'a girişlerin yapılmaması üzerine akıllara "Bant kısıtlaması mı geldi" sorusunu getirdi.

Çevrimiçi sansürü izleyen Free Web Turkey isimli platform sosyal medya hesabından kesinti iddialarını doğruladı.

Açıklamada, "Saat 16.06 itibarıyla #Twitter'a erişim engellenmeye başladı. Göstergeler, bu dakika itibarıyla Twitter'a erişimin kısıtlandığını onaylıyor. Platforma ancak #VPN aracılığıyla giriş yapılabiliyor" denildi.
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