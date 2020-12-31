OHAL Komisyonu 99 bin 140 başvuruya red verdi

Olağanüstü Hal (OHAL) İşlemleri İnceleme Komisyonu, bugüne kadar aldığı kararlar ile ilgili açıklama yaptı. Komisyona yapılan başvuru sayısı 126 bin 630 iken bunların 13 bin 170'i kabul, 99 bin 140'ı ret kararı aldı.

OHAL kapsamında yayımlanan KHK’lerle 125 bin 678’i kamu görevinden çıkarma (3 bin 213 rütbe alma, 270 yurtdışı öğrencilikle ilişiği kesilme, 2 bin 761 kurum ve kuruluş kapatma) olmak üzere toplam 131 bin 922 tedbir işlemi gerçekleştirildi.

Komisyonun karar vermeye başladığı tarihten itibaren 3 yıllık süre içerisinde toplam başvuruların yaklaşık yüzde 89’u hakkında karar verildi. Ayrıca 3 bin 520 dosya için ön inceleme kararı verildi.