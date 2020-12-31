Samanyolu Haber /Kültür / Genco Erkal'dan Erdoğan'a cevap /31 Aralık 2020 14:05

Genco Erkal'dan Erdoğan'a cevap

Sanatçı Genco Erkal, Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a cevap verdi.

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Sanatçı Genco Erkal, Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sanatçı tarifinin akabinde sosyal medyada cevap verdi, “Sanatçı değil, şakşakçı istiyor.” cevap verdi.

Erdoğan dün Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri Töreni'nde nasıl bir sanatçı beklediğine dair ifadeler kullanmıştı. 

AKP LİDERİ ERDOĞAN'IN SANATÇI TARİFİ

Erdoğan, “Beklediğimiz o sanatçı slogan atarak kendini göstermeye çalışmayacak, başarılarıyla dünyanın en muhteşem salonlarında ayakta alkışlanacaktır. Beklediğimiz o sanatçı ait olduğu milleti hor görüp şikâyet etmek yerine kendi sanatını sürdürecektir. Beklediğimiz o sanatçı muhalefetini sosyal medya hesabından savurduğu siyasi polemiklerle değil kanatlanıp uçurduğu sanatıyla gösterecektir.” demişti.

 
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