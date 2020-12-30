Yılın son anketinden Erdoğan'ı üzecek sonuç

MetroPOLL Araştırma şirketi 2020 yılının Aralık ayında yaptığı anket sonuçlarını açıkladı. Şirket sonuçları sosyal medya hesabından paylaştı.
Ankete katılanlara, “ Recep Tayyip Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığı görevini yapış tarzını onaylıyor musunuz” sorusu soruldu. Ankete katılanların yüzde 45,6’sı “Onaylıyorum” yanıtını verirken, yüzde 48,1’i “Hayır onaylamıyorum” dedi. Yüzde 6,3 ise “fikrim yok” yanıtını verdi.
AK Partililerin yüzde 8,1’inin, MHP’lilerin de yüzde 35,3’ünün, “Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığı görevini yapış tarzını onaylıyor musunuz” sorusuna “Hayır/Onaylamıyorum” şeklinde yanıt vermesi dikkat çekti.
MetroPOLL’ün araştırmasına göre, "MHP’ ile Cumhur İttifakı’nı oluşturan AK Parti seçmeninin yüzde 43,4’ü, Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığını yapış şeklini onaylamıyorum." yanıtını vermesi dikkat çekti.