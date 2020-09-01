Samanyolu Haber /Gündem / Okullar açılmadan 300’ü aşkın eğitim kurumunda virüs vakası /01 Eylül 2020 12:33

Okullar açılmadan 300’ü aşkın eğitim kurumunda virüs vakası

Eğitim Sen geçen Çarşamba gününden beri hafta içi her gün açıkladığı Salgın Günlerinde Eğitim Raporu’nun 4’üncüsünü yayımladı.

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Buna göre dün Covid-19 vakası görülen veya pozitif vakayla temaslıların çalışmalara katıldığı eğitim kurumlarına 133 okul daha eklendi.

Sendika daha önce açıkladığı iki kurumda ise pozitif vaka tespit edilemediğini belirtti. Böylece Covid-19 görülen okul sayısı 307’ye yükseldi.

Sendikanın açıklamasına göre Amasya, Antalya, Artvin, Aydın, Çanakkale, Antep, Hakkari, Isparta, Kayseri, Kocaeli, Niğde, Ordu ve Tokat’ta 1; Afyon ve Malatya’da 2; Bilecik, Maraş, Mardin, Sakarya, Sinop ve Van’da 3; Bursa ve Kırıkkale’de 4; Ağrı, Aksaray, İzmir ve Trabzon’da 5; Mersin ve Urfa’da 8; Bingöl ve Konya’da 9; İstanbul’da 11; Diyarbakır’da 12; Ankara’da 13 eğitim kurumunda Covid-19 şüphesine rastlandı.

Sendika tarafından yapılan açıklamada “Eğitim Sen, okul isimlerini kamusal sorumluğu nedeniyle açıklamaktadır. İsmi açıklanan okullarda yerel yöneticilerin gerekli tüm önlemleri alması, yine bu kurumlarda çalışan eğitim emekçilerinin sağlığıyla ilgili önlem alınması ve bu süreçlerin tüm kamuoyu tarafından takip edilebilmesi gerekmektedir” dendi.
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