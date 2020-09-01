Okullar açılmadan 300’ü aşkın eğitim kurumunda virüs vakası

Buna göre dün Covid-19 vakası görülen veya pozitif vakayla temaslıların çalışmalara katıldığı eğitim kurumlarına 133 okul daha eklendi.



Sendika daha önce açıkladığı iki kurumda ise pozitif vaka tespit edilemediğini belirtti. Böylece Covid-19 görülen okul sayısı 307’ye yükseldi.

Sendikanın açıklamasına göre Amasya, Antalya, Artvin, Aydın, Çanakkale, Antep, Hakkari, Isparta, Kayseri, Kocaeli, Niğde, Ordu ve Tokat’ta 1; Afyon ve Malatya’da 2; Bilecik, Maraş, Mardin, Sakarya, Sinop ve Van’da 3; Bursa ve Kırıkkale’de 4; Ağrı, Aksaray, İzmir ve Trabzon’da 5; Mersin ve Urfa’da 8; Bingöl ve Konya’da 9; İstanbul’da 11; Diyarbakır’da 12; Ankara’da 13 eğitim kurumunda Covid-19 şüphesine rastlandı.





Sendika tarafından yapılan açıklamada “Eğitim Sen, okul isimlerini kamusal sorumluğu nedeniyle açıklamaktadır. İsmi açıklanan okullarda yerel yöneticilerin gerekli tüm önlemleri alması, yine bu kurumlarda çalışan eğitim emekçilerinin sağlığıyla ilgili önlem alınması ve bu süreçlerin tüm kamuoyu tarafından takip edilebilmesi gerekmektedir” dendi.