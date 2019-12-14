MEB'ten itiraf : Okullarda öğrenciler büyük risk altında

Cumhuriyet’ten Ozan Çepni’nin haberine göre MEB İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi Daire Başkanlığı’nın hazırladığı 2018 değerlendirme raporunda, 54 bin 36 devlet okulunda 545, 12 bin 800 özel okulda ise 2 bin 321 sağlık personelinin istihdam edildiği belirlendi. Devlet okullarında 2 bin 141 revir bulunduğu ve bir çoğunda sağlık personelinin bulunmadığı belirtildi.





Son kullanma tarihi geçmiş kimyasallar



Raporda 9 bin 286 okul laboratuvarlarında inceleme yapılırken, bu okullarda son kullanma tarihi geçmiş 119 bin 542 kilogram ve 69 bin 385 litre kimyasal atık tespit edilerek toplatıldı. Okullarda son iki senede toplam 2 bin 525 iş kazası yaşadı. İçme suyu analizi yapılmış okul sayısı da sadece 17 binde kaldı.





200 bin uygunsuzluk

Rapora göre, MEB okullarında yapılan denetim, rehberlik ve gözetim faaliyetleri kapsamında 19 bin 399 okul denetlendi. Bu okullarda 93 bin 232 uygunsuzluk tespit edildi.





Pansiyon denetimlerinde de, Din Öğretimi Genel Müdürlüğü’ne bağlı pansiyonlarda 32 bin 68, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü’ne bağlı pansiyonlarda 27 bin 271, Ortaöğretim Genel Müdürlüğü’ne bağlı pansiyonlarda 35 bin 227, Temel Eğitim Genel Müdürlüğü pansiyonlarında 11 bin 699, Özel Eğitim ve Rehberlik Genel Müdürlüğü pansiyonlarında da 280 olmak üzere toplam 106 bin 545 uygunsuzluk tespit edildi. Bunlardan 29 bin 237’si giderilebildi. Pansiyonlardaki uygunsuzluklar, genel fiziki şartlar, yangın sistemi, iş sağlığı ve güvenliği ile risk yönetimi olarak sıralandı.





Asansörler



MEB okullarında toplam 9 bin 918 asansör bulunurken bunlardan 3 bin 96’sının ‘kullanılması tehlikeli’ ibareli kırmızı etiketli olduğu tespit edildi. Hafif kusurlu olanların sayısı ise 1806 olarak belirlendi. 2 bin 479 asansörün kullanıma uygun ‘yeşil etiketli’ olduğu sonucuna ulaşıldı.