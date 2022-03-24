Olağanüstü NATO zirvesi başladı

NATO üyesi ülkelerin liderleri, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik işgal operasyonu sonrasında ortaya çıkan durumu görüşmek üzere, Belçika'nın başkentindeki Brüksel’de bulunan NATO Karargahı'nda bir araya geldi.





Toplantı öncesinde “aile fotoğrafı” çektirildi. Toplantıya AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı.









Zirve öncesinde konuşan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, liderlerin savunma harcamalarını artırmasını beklediğini söyledi.









"Dünyadaki en güçlü ittifakız. Yan yana durduğumuz sürece güvendeyiz" diyen Stoltenberg, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Ukrayna'ya savaş açarak "büyük hata" yaptığını belirtti.





Stoltenberg, kimyasal silah kullanımıyla ilgili bir soru üzerine, bunun savaşın doğasını değiştireceğini belirterek "NATO'nun her zaman savunma ve yanıt vermeye hazır olduğunu söylemek dışında spekülasyon yapmak istemiyoruz" dedi.





NATO'nun doğu kanadını daha da güçlendireceğini, Bulgaristan, Romanya, Macaristan, Slovakya'ya daha fazla asker konuşlandırılacağını anımsatan Stoltenberg, bu güçlerin gerektiği sürece orada kalacaklarını söyledi.





İttifakın sosyal medya hesabından da konuşlandırılan birliklere ilişkin paylaşım yapıldı.







