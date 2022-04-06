Öldü denilen El Kaide lideri ortaya çıktı

El Kaide’de Usame bin Ladin’den sonra ikinci isim olarak tanınan ve 2001 Afganistan’da öldüğü sanılan Eymen El-Zevahiri yıllar sonra ortaya çıktı.





Zevahiri, Hindistan’da bir okulun başörtüsü takmayı yasaklamasının ardından ‘İslam düşmanlarını’ kınadığı yeni bir videoda ortaya çıktı.





11 Eylül saldırılarından bu yana ABD Dışişleri Bakanlığı, Zevahiri’nin yakalanmasını sağlayacak bilgi veya istihbarat için 25 milyon dolar ödül verileceğini duyurmuştu. Uluslararası kamuoyunda da El Zevahiri’nin Afganistan’da öldüğü iddia edilirken, bu konuyla ilgili resmi bir istihbarat raporu paylaşılmadı.





DOKUZ DAKİKALIK VİDEO YAYINLANDI

El Kaide’nin resmi medya kanadı As-Sahab Media tarafından yayınlanan dokuz dakikalık bir videoda, El Zevahiri, Başbakan Narendra Modi’nin partisi tarafından yönetilen Karnataka eyaletinde bir okulda başörtüsü takan Müslüman öğrenci Muskan Khan’ı destekliyor. SITE İstihbarat Grubu da dahil olmak üzere Twitter’da terörle mücadele uzmanları tarafından sağlanan çevirilere göre, Mısır doğumlu El Zevahiri, “Hindistan’ın pagan Hindu demokrasisini” “Müslümanları baskı altına almaya” çalışmakla suçladı.