Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan'ı onaylayanlar yüzde 27,5'e indi, onaylamayanlar ise yüzde 55'e çıktı /06 Nisan 2022 13:38

Erdoğan'ı onaylayanlar yüzde 27,5'e indi, onaylamayanlar ise yüzde 55'e çıktı

Aksoy Araştırma’nın anketi, ekonomik krizle baş edemeyen AKP’deki gerilemeyi gösterdi. Araştırmaya göre, Erdoğan’ın görev yapış tarzını onaylamayanların oranı yüzde 55 oldu. Erdoğan’ın tarzını onaylayanların oranı ise yüzde 27,5 olarak belirlendi.

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Aksoy Araştırma’nın Türkiye Monitörü 2022 13. Hafta Raporu’na göre, halk ekonomik krizin ve hayat pahalılığının kalıcı olduğunu düşünüyor.

Araştırmaya katılanlar, gıda ve temizlik ürünlerinin fiyatlarının artacağı, ekonominin daha da kötüye gideceğini söyledi. Araştırma, AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın görev onayının düştüğünü de gösterdi.

2023’TE EKONOMİ DAHA DA KÖTÜ OLACAK
1067 kişi ile gerçekleştirilen araştırmaya göre Türkiye’nin en büyük sorunu ekonomi diyenlerin oranı yüzde 75,6 oldu. Adalet ise yüzde 10,4 ile en büyük ikinci sorun olarak gösterildi. Katılımcıların yüzde 65,5’i 2023 seçimlerine kadar ekonominin bugünden çok daha kötü olacağını belirtti.

AKP’NİN OYU YÜZDE 30
Geçen ay Erdoğan’ın görev onayı yüzde 28,2’ydi. Türkiye Monitörü araştırmasında son olarak seçmenin oy tercihi soruldu. Araştırmaya katılanların yüzde 30,2’si olası bir seçimde AKP’ye oy vereceğini belirtti. Seçmenin en çok tercih ettiği ikinci parti yüzde 28,8 ile CHP oldu. Öne çıkan diğer partiler sırasıyla yüzde 13,3 ile İYİ Parti, yüzde 10,2 ile HDP ve yüzde 8,4 ile MHP oldu.

Bu durumda, normal şartlarda seçim barajının altında kalan MHP’nin yeni öneriye göre yeniden baraj üstüne çıkabildiği görüldü.
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