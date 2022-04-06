Yunanistan’da işçiler yüksek enflasyona karşı ücret artışı için greve gitti

Yunan işçiler, artan fiyatlara ve daralan gelirlere tepki olarak ülke çapında bir günlük greve başladı. Grevin ulaşımı, feribotları, okulları ve kamu hastanelerini aksatması bekleniyor.





Yaklaşık 2,5 milyon kamu ve özel sektör işçisini temsil eden ülkenin en büyük iki işçi sendikası, genel grevin başkent Atina’nın merkezinde bir protestoyla sonuçlanacağını duyurdu.





Ülkenin çatı özel sektör sendikası GSEE, “Son 14 yıldır işçiler gelirlerini ve yaşamlarını etkileyen derin bir krizin yükünü taşıyor” dedi. Sendikadan yapılan açıklamada, “Yıllar geçtikçe kriz sürekli derinleşiyor, haklarımız daralıyor” ifadelerine yer verildi.





SON 25 YILIN EN YÜKSEK ENFLASYONU

Yunanistan’ın yıllık tüketici enflasyonu, artan enerji, konut ve ulaşım maliyetlerinin etkisiyle şubat ayında yüzde 7,2’ye ulaşarak 25 yılın zirvesine çıkmıştı. İşçiler ise ücretlerinin yükselen fiyatları karşılamakta zorlandığı görüşünde.





Muhafazakar hükümet ocak ayında asgari ücreti yüzde 2 artırarak 663 Euro’ya yükseltmişti. Sonrasında artışın yetersiz kalmasıyla Başbakan Kyriakos Mitsotakis 1 Mayıs’tan itibaren daha büyük bir artış sözü verdi. GSEE ise artan enflasyon nedeniyle aylık brüt asgari ücretin yüzde 13’lük bir artışla 751 Euro’ya çıkarılmasını talep ediyor.





ENERJİ FİYATLARI ÇALIŞANLARI OLUMSUZ ETKİLEDİ

Yunanistan, 2018’de on yıl süren derin mali krizden çıksa da corona virüs pandemisinin küresel seyahati durma noktasına getirmesi, ana gelir kaynağı turizm olan ekonomiye ciddi darbe vurdu. Sonrasında ise enerji ve gıda fiyatlarında gerçekleşen yükseliş ülkede enflasyonu tetikledi.





Şubat ayında Rusya’nın Ukrayna işgalinin ardından gelen yaptırımlar yüzünden sert yükselen enerji fiyatları, işçilerin ceplerine daha fazla zarar verdi.





Yunanistan hükümeti, çiftçiler, haneler ve işletmeler için artan enerji ve yakıt maliyetlerinin yükünü hafifletmek için eylül ayından bu yana yaklaşık 3,7 milyar euro harcadı. Ancak işçilere göre bu önlemler yetersiz.