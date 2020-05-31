Samanyolu Haber /Dünya / Ölü sayısı 371 bini geçti /31 Mayıs 2020 11:08

Ölü sayısı 371 bini geçti

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 370 bini aştı.

SHABER3.COM

Küresel Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 371 bini buldu, vaka sayısı ise 6 milyon 172 bini geçti.

Kovid-19 nedeniyle bugüne kadar en fazla can kaybı 105 bin 557 kişiyle ABD'de görüldü.

Bu ülkeyi 38 bin 376 can kaybıyla İngiltere, 33 bin 340 ile İtalya, 28 bin 771 ile Fransa, 28 bin 834 ile Brezilya, 27 bin 125 ile İspanya, 9 bin 453 ile Belçika, 9 bin 415 ile Meksika, 8 bin 600 ile Almanya, 7 bin 734 ile İran, 7 bin 73 ile Kanada, 5 bin 951 ile Hollanda, 5 bin 185 ile Hindistan, 4 bin 634 ile Çin ve 4 bin 555 ile Rusya izledi.

1000'den fazla ölümün görüldüğü diğer ülkeler şöyle sıralandı:

"Türkiye (4 bin 515), İsveç (4 bin 395), Peru (4 bin 331), Ekvador (3 bin 334), İsviçre (1919), İrlanda (1651), Endonezya (1573), Portekiz (1396), Pakistan (1395), Romanya (1259) ve Polonya (1061).” 

Çin'in Vuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan Kovid-19, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayıldı.

Virüs bulaşan 2 milyon 726 bin 918 kişi iyileşirken, 3 milyon 47 bin 649 kişinin ise tedavisi sürüyor.
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