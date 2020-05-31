Samanyolu Haber /Dünya / Trump, Merkel'in katılmayı reddettiği zirveyi erteledi: Zaten miadını doldurmuştu /31 Mayıs 2020 11:04

Trump, Merkel'in katılmayı reddettiği zirveyi erteledi: Zaten miadını doldurmuştu

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Almanya Başbakanı Angela Merkel'in G7 davetini geri çevirmesinin ardından zirveyi ertelediğini açıkladı. 'Bu grup miadını doldurdu" diyen Trump, Hindistan, Rusya, Güney Kore ve Avustralya'yı da G7'ye eklemek istediğini açıkladı.

SHABER3.COM

Trump, Florida'dan dönüşte Air Force One uçağında gazetecilere, gelecek ay yapılması planlanan G7 Liderler Zirvesi hakkında açıklamalarda bulundu.

Zirvenin Washington DC'de yüz yüze yapılmasını istediğini belirten Trump, "Zirveyi, eylüle kadar erteliyorum. Gruba, Rusya, Hindistan, Güney Kore ve Avustralya'nın da eklenmesini istiyoruz." dedi.

"G7'nin tarihi geçti, dünyada olup bitenleri okuyamıyor"

Başkan Trump, "G7'nin, dünyada olup bitenleri okuyamadığını ve düzgün bir şekilde temsil ettiğini hissetmiyorum. Bu grup, miadını doldurdu." görüşünü paylaştı.

G-7, Kanada, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya, İngiltere ve ABD'den oluşuyor.

Trump, G7'nin Beyaz Saray'da olmasını istiyordu

G7 Liderler Zirvesi'nin, haziranda başkent Washington DC yakınlarındaki "Camp David" yerleşkesinde düzenlenmesi planlanmış ancak Covid-19 salgını nedeniyle zirve online ortama taşınmıştı.

Trump ise 20 Mayıs'ta Twitter'dan yaptığı açıklamada, birçok ülkenin normalleşme sürecine girdiğine işaret ederek zirveyi yüz yüze yapmayı düşündüğünü belirtmişti.

Beyaz Saray Sözcüsü Kayleigh McEnany de Trump'ın zirvenin Beyaz Saray'da yapılmasından yana olduğunu kaydetmiş ancak zirve için net tarih vermemişti.

Almanya Başbakanı Angela Merkel ise ABD Başkanı Trump'ın yüz yüze görüşme davetini, salgın nedeniyle geri çevirmişti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Trump, Merkel'in katılmayı reddettiği zirveyi erteledi:... Sonraki Haber >>

'Bilal'e anlatır gibi' klip çeken Rapçi'nin evini polis bastı: Kapıyı kırmayın parasını alırım!

'Bilal'e anlatır gibi' klip çeken Rapçi'nin evini polis bastı: Kapıyı kırmayın parasını alırım!

CNN binasının camları kırıldı

CNN binasının camları kırıldı

SpaceX’in prototipi infilak etti

SpaceX’in prototipi infilak etti

'Bu faşizmdir' dedi ve stüdyoyu terk etti!

'Bu faşizmdir' dedi ve stüdyoyu terk etti!

Putin'i taklit etti, rekor kırdı!

Putin'i taklit etti, rekor kırdı!

ABD polisi CNN muhabirini böyle gözaltına aldı

ABD polisi CNN muhabirini böyle gözaltına aldı

ABD'de George Floyd isyanı

ABD'de George Floyd isyanı

Doğum yapan kadını taksiden attı!

Doğum yapan kadını taksiden attı!

Vedat Eczacıbaşı'nı ihbar edip hapiste ölümüne yol açan kişi Cumhuriyet'in sahibi Alev Coşkun'du

Vedat Eczacıbaşı'nı ihbar edip hapiste ölümüne yol açan kişi Cumhuriyet'in sahibi Alev Coşkun'du

Altan'a neden 10,5 yıl ceza verildi

Altan'a neden 10,5 yıl ceza verildi
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:30:38