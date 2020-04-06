Samanyolu Haber /Dünya / Ölüler sokaklara taştı /06 Nisan 2020 10:42

Ölüler sokaklara taştı

Güney Amerika ülkesi Ekvador'un en kalabalık ve en büyük kenti Guayaquil'de, koronavirüs sebebiyle birçok kişinin hayatını kaybetmesi sonrası hastane ve morglarda yer kalmayınca, halk ölülerin naaşlarını sokaklarda bırakmak zorunda kaldı.

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Yaklaşık 17 milyon nüfuslu ülkede Covid 19 salgını sonrası kamu hizmetleri sistemi çöküntüye uğrarken, hastaneler vaka sayısının çokluğu sebebiyle yatak yetersizliğinden dolayı yeni hasta kabul edemez duruma geldi. Euronews'te yer alan habere göre sağlık kuruluşlarının morgları dolup taşarken, cenaze hizmetlerinde büyük aksaklıklar yaşandı.

Mezarlıklarda yer kalmadığı için birçok merhum yakını, ölülerini evlerinin önünde naylon ve tabutlar içerisinde bekletmek zorunda kaldı. Sağlık görevlileri 3 milyon nüfuslu şehirde bir hafta içerisinde 300 cansız bedeni evlerin bahçesinden alarak mezarlığa götürdüğünü açıkladı.

Ülkede sağlık sisteminde yaşanan sıkıntılardan dolayı koronavirüs sebebiyle ölenlerin sayısı tam olarak bilinemiyor. 
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