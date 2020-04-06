Ölüler sokaklara taştı

Yaklaşık 17 milyon nüfuslu ülkede Covid 19 salgını sonrası kamu hizmetleri sistemi çöküntüye uğrarken, hastaneler vaka sayısının çokluğu sebebiyle yatak yetersizliğinden dolayı yeni hasta kabul edemez duruma geldi. Euronews'te yer alan habere göre sağlık kuruluşlarının morgları dolup taşarken, cenaze hizmetlerinde büyük aksaklıklar yaşandı.







Mezarlıklarda yer kalmadığı için birçok merhum yakını, ölülerini evlerinin önünde naylon ve tabutlar içerisinde bekletmek zorunda kaldı. Sağlık görevlileri 3 milyon nüfuslu şehirde bir hafta içerisinde 300 cansız bedeni evlerin bahçesinden alarak mezarlığa götürdüğünü açıkladı.







Ülkede sağlık sisteminde yaşanan sıkıntılardan dolayı koronavirüs sebebiyle ölenlerin sayısı tam olarak bilinemiyor.