Samanyolu Haber /Gündem / Omicron'un belirtileri cildinizde de olabilir /31 Ocak 2022 13:47

Omicron'un belirtileri cildinizde de olabilir

Koronavirüsün Omicron varyantına ilişkin ayrıntılar üzerinde çalışmaya devam eden bilim insanları, önceki varyantlarda görülen öksürük, tat veya kokuda bir kayıp veya değişiklik dışında çeşitli başka semptomların da görülebileceğini ortaya çıkardı.

SHABER3.COM



Birçok uzmandan gelen raporlara göre, Omicron daha önceki varyantlara göre çok daha hafif varyantlara sahip olsa da, başka olağandışı semptomların da dolaşımda olduğu görülüyor. Öne çıkan semptomlar arasında ise, derideki bir belirtinin de olduğu görüldü.

ZOE COVID Study uygulamasına göre, koronavirüs testi pozitif çıkan hastalarda deri üzerinde döküntüler görülüyor. Uzmanlara göre döküntü olması, tek başına Kovid'iniz olduğu anlamına gelmese de bir gösterge olabilir ve bu nedenle döküntü gözlemleyen kişilerin test yaptırması iyi olabilir.

Koronavirüs hastaları arasında bildirilen iki tür döküntü var.

Biri dikenli bir ısı döküntüsüne benziyor, küçük alanlarda ortaya çıkıyor ve kaşıntı yapıyor. Bu tür vücudun herhangi bir yerinde ortaya çıkabilir, ancak en yaygın olarak dirseklerin yanı sıra eller ve ayaklarda bulunduğuna inanılıyor.

Kurdeşen döküntüsüne benziyor

İkinci tip ise kurdeşen döküntüsüne daha çok benziyor ve kabarık şişlikler halinde ortaya çıkıyor. Öte yandan, ikinci tür döküntülerin daha uzun sürdüğü de gözlemleniyor.
Ciltle ilgili başka bir semptom türü ise Pernio'ya benzer bir semptom olarak tanımlanıyor. Bu belirtide ise, mor veya kırmızı renkte ağrılı lekeler görünebilir ve genellikle küçük şişlikler gibi derinin üzerine yapışır.

Uzmanların araştırmaları sonucunda, tartışılan cilt semptomlarının, başka herhangi bir semptom göstermeyen virüslü bazı kişilerde de görülebildiği ortaya çıkarıldı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Omicron'un belirtileri cildinizde de olabilir Sonraki Haber >>

Amerika donuyor!...

Amerika donuyor!...

Kılıçdaroğlu'ndan yeni video paylaşımı

Kılıçdaroğlu'ndan yeni video paylaşımı

Erdoğan çocuğu siyasete alet etti, çocuk Kılıçdaroğlu'na 'hain' dedi

Erdoğan çocuğu siyasete alet etti, çocuk Kılıçdaroğlu'na 'hain' dedi

Erdoğan, Bakan Kasapoğlu ve İl Başkanı’nı fırçaladı

Erdoğan, Bakan Kasapoğlu ve İl Başkanı’nı fırçaladı

Sokaktaki karı CHP’li komşusunun evinin önüne yığdırdı

Sokaktaki karı CHP’li komşusunun evinin önüne yığdırdı

Yıldız oyuncu Enes Kanter, Yunanistan’a çağrı

Yıldız oyuncu Enes Kanter, Yunanistan’a çağrı

İYİ Parti, KHK hiç olmamış; onlarca çocuk Meriç’te ölmemiş gibi davranıyor

İYİ Parti, KHK hiç olmamış; onlarca çocuk Meriç’te ölmemiş gibi davranıyor

Ulaştırma Bakanından itiraf: TEM bizim konrolümüzde ama açamadık

Ulaştırma Bakanından itiraf: TEM bizim konrolümüzde ama açamadık

Promptera kendini kaptırınca...

Promptera kendini kaptırınca...

Kılıçdaroğlu'ndan 'vatansever bürokratlar' çıkışı

Kılıçdaroğlu'ndan 'vatansever bürokratlar' çıkışı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:55:15