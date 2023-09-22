Onay çıktı; AKP Dünya Bankası'ndan milyarlarca dolar borç alacak

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Dünya Bankası ile gerçekleştirilen 895,7 milyon euro değerindeki kredi anlaşmasını duyurdu.







Dünya Bankası’nın Türkiye için 35 milyar dolarlık mali paket sağlayacağını belirten Şimşek, bankadan gelen finansman tutarının imzalanan yeni anlaşmalarla 3,2 milyar dolara ulaştığını kaydetti.





FİNANSMAN OLUŞTURMAK İÇİN GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Mehmet Şimşek, cari açık ve dışa bağımlılığın azaltılması için yenilenebilir enerji yatırımlarının ve üretimde verimliliğin önem taşıdığını, yeni yatırımlar konusunda ihtiyaç duyulan finansmana yönelik de bakanlık olarak çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti. Şimşek, yurt dışı temaslarında da finansman kaynakları oluşturabilecek kişi ve kurumlarla görüşmeler yaptıklarını anlattı.





DÜNYA BANKASI 35 MİLYAR DOLARLIK MALİ PAKET SAĞLAYACAK

Bakan Şimşek, bakanlıkların ve yerel yönetimlerin yenilenebilir enerji ve su verimliliğine ilişkin finansman ihtiyaçlarını karşılamada köprü görevi gördüklerini belirerek, “Bu kapsamda Dünya Bankası ile toplam tutarı 895,7 milyon euro olan kredi anlaşması imzaladık. Bu kredilerin 570,75 milyon eurosu tahsisli, 325 milyon eurosu ise Hazine garantili. Dünya Bankası Türkiye için 35 milyar dolarlık mali paket sağlayacağını açıklamıştı. Bankadan gelen finansman tutarı imzaladığımız yeni anlaşmalarla şu an yaklaşık 3,2 milyar dolara ulaştı” dedi.

