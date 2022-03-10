Önce elektriği kesitler sonra açtılar

NE OLMUŞTU?





"BİR TİYATRONUN ÖDEME KAPASİTESİNİ SINIRLARINI AŞIYOR"





zamların ardından gelen elektrik faturalarını ödemeyeceğini açıklayan Moda Sahnesi’nin bu sabah elektriği kesildi. Sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yapan Moda Sahnesi, gelen tepkiler üzerine elektriklerin yeniden açıldığını duyurdu.Twitter hesabından yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:"Gelen tepkiler üzerine elektriğimizi az önce gelip tekrar açtılar. Sesimize ses olan medya kuruluşlarına, muhabir arkadaşlarımıza, seyircilerimize, dostlarımıza teşekkür ederiz. 19:30’da fuayedeki basın açıklamasından sonra 20:30’da oyunumuzu oynuyoruz."Moda sahnesine, geçtiğimiz ocak ayında 20 bin TL, şubat ayında ise 19 bin 270 TL elektrik faturası geldi. Sahne, fahiş zamlar yapılan elektrik faturalarını ödemeyeceğini açıklamıştı.Faturaları ödememe kararı alan Moda Sahnesi’nin bugün elektriği kesildi. Gelen ekiplerin elektriği kestiği anlar, Moda Sahnesi'nin sosyal medya hesabı Twitter'dan paylaşılmıştı. Paylaşımda, "Elektriğimizi kestiler" notuna yer verilmişti.Moda Sahnesi, Aralık ayında 7 bin lira gelen elektrik faturasının ocak ayında 20 bin lira gelmesine tepki göstererek, ‘’Bu fahiş artış bir tiyatronun ödeme kapasitesini sınırlarını aşıyor. Bu fahiş elektriğini kabul etmiyoruz, bu nedenle faturayı ödemiyoruz’’ açıklamasını yapmıştı. Moda Sahnesi’nin sanat yönetmeni Kemal Aydoğan, 14 Şubat tarihinde yaptığı Twitter paylaşımında, EnerjiSA’nın ödenmeyen fatura nedeniyle ihtar gönderdiğini açıkladı. Aydoğan, ‘’İhtar göndermiş Türkiye’nin enerjisi. Parayı en kısa sürede ödemezseniz elektriği keseriz diyor. Bir tiyatro salonunun elektriği kesilir mi sizce’’ paylaşımını yapmıştı.