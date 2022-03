"İyi bir sistem hemen bugün gerekiyor"

Piyanist Fazıl Say, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın devlet hastanelerinden ayrılan hekimlere yönelik "Varsın, gidiyorlarsa gitsinler" sözlerine tepki gösterdi.



Say, sosyal medya hesabından doktorların iyi çalışabilmeleri ve gitmemelerini sağlayan iyi bir sistem gerektiğini söyledi.



Hekimlere destek veren Fazıl Say Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı;



"Biz doktorlarımıza muhtacız dostlar. Onlara şükran borçluyuz. Bir ülkenin doktorlarını, sağlık çalışanlarını, çözümsüzlüğe ve çaresizliğe sürüklemek, toplum için büyük bir trajedi. Büyük endişe. Gitmemelerini, iyi çalışabilmelerini sağlayan, iyi bir sistem hemen bugün gerekiyor."