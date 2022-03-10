Samanyolu Haber /Gündem / "İyi bir sistem hemen bugün gerekiyor" /10 Mart 2022 20:44

"İyi bir sistem hemen bugün gerekiyor"

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın devlet hastanelerinden ayrılan hekimlere yönelik "Varsın, gidiyorlarsa gitsinler" sözlerine piyanist Fazıl Say'dan tepki geldi.

SHABER3.COM

Piyanist Fazıl Say, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın devlet hastanelerinden ayrılan hekimlere yönelik "Varsın, gidiyorlarsa gitsinler" sözlerine tepki gösterdi.

Say, sosyal medya hesabından doktorların iyi çalışabilmeleri ve gitmemelerini sağlayan iyi bir sistem gerektiğini söyledi.

Hekimlere destek veren Fazıl Say Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı;

"Biz doktorlarımıza muhtacız dostlar. Onlara şükran borçluyuz. Bir ülkenin doktorlarını, sağlık çalışanlarını, çözümsüzlüğe ve çaresizliğe sürüklemek, toplum için büyük bir trajedi. Büyük endişe. Gitmemelerini, iyi çalışabilmelerini sağlayan, iyi bir sistem hemen bugün gerekiyor."
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber "İyi bir sistem hemen bugün gerekiyor" Sonraki Haber >>

Saadet'ten ''Erdoğan'ın İsrail yakınlaşmasına'' ironik video

Saadet'ten ''Erdoğan'ın İsrail yakınlaşmasına'' ironik video

Rus işgalciler Ukrayna'daki doğum hastanesini böyle bombaladı

Rus işgalciler Ukrayna'daki doğum hastanesini böyle bombaladı

Akaryakıt zammını protesto ederken bindiği eşekten düştü!

Akaryakıt zammını protesto ederken bindiği eşekten düştü!

Ortaylı'dan yeni Tarın Bakanı'na sert sözler

Ortaylı'dan yeni Tarın Bakanı'na sert sözler

Ümit Nağmeleri'nden 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için özel klip

Ümit Nağmeleri'nden 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için özel klip

Gültekin Uysal, Tansu Çiller’i uyardı

Gültekin Uysal, Tansu Çiller’i uyardı

Emine Şenlikoğlu'ndan akıllara zarar yeni açıklama!

Emine Şenlikoğlu'ndan akıllara zarar yeni açıklama!

'Mariupol’da durum felaket'

'Mariupol’da durum felaket'

Rus savaş uçağı böyle düşürüldü.

Rus savaş uçağı böyle düşürüldü.

Cem Küçük: Kalaşnikof'la AK47'nin aynı silah olduğunu bilmeyen savaş yorumcusu

Cem Küçük: Kalaşnikof'la AK47'nin aynı silah olduğunu bilmeyen savaş yorumcusu
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
20:22:23