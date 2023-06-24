Önce park sonra hastane, şimdi ise atletizm pisti

Sözcü'den İsmail Akduman'ın haberine göre Altınordu ilçesine Tarım ve Orman Bakanlığı, yaklaşık 15 milyon lira harcama yaprak 2016 yılında 116 dönüm arazi üzerine kurulan Karadeniz’in tek Botanik Parkını, Ordu Büyükşehir Belediyesi’ne devretti.



Açılışı yapıldıktan kısa süre sonrada Sağlık Bakanlığı tarafından kente yapılması planlanan 900 yataklı şehir hastanesi için yeterli büyüklükte arazi bulunamayınca, içinde oturma alanları, yürüyüş parkuru, kır düğünü alanı, ağaç fidanları, çeşitli bitkiler ve sosyal tesislerin olduğu botanik park hastaneye tahsis için söküldü.



Ancak 4 yıl sonra 2021 yılında şehir hastanesinin başka bir yere yapılmasına karar verilince, Botanik Park da hayvanların otladığı, çiftçilerin fındıklarını kuruttuğu alana döndü.



7 YIL SONRA 40 MİLYONA ATLETİZM PİSTİ YAPACAKLAR



Şehir hastanesi için sökülen ve yaklaşık 7 yıldır atıl durumda olan botanik park alanına atletizm pisti ve futbol sahası yapılacağı ortaya çıktı.



Yaklaşık 40 milyon lira harcanarak 30 dönüm alana yapılacak olan spor tesisleri için yüklenici firmaya yer teslimi yapıldı.



Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürü Mustafa Genç, “Ordu Spor camiamız için bir hayal daha gerçekleşiyor. Devletimizin, Bakanlığımızın, Valiliğimizin, Büyükşehir Belediyemizin ve diğer kurumlarımızın destekleriyle atletizmin tüm branşlarını barındıran 6 kulvarlı tartan pistli atletizm sahası inşaatı başladı” diyerek tesislerin yapımına başlandığını duyurdu.



BOŞA HARCANAN PARALAR YAPANLARDAN TAZMİN EDİLSİN



Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, kente yapılacak olan atletizm pisti ile futbol sahasına karşı olmadıklarını ancak plansız ve programsız yapılan işlerde harcanan paraların vatandaşın cebinden çıktığını söyledi.



Botanik Park alanının uzun süredir atıl durumda kaldığını belirten Adıgüzel, şöyle konuştu:



-Burası, botanik park planlanıp 2016 yılında açılışı yapılan o günkü parayla 15 milyon TL, bugünkü parayla 125 milyon TL harcanan alan. Fakat burası botanik park yapılıp açılışı yapıldıktan hemen sonra şehir hastanesi yapılmak üzere dağıtıldı.



-Buradaki bütün çiçekler, bitkiler, binalar söküldü. Yapılan işlemler kaldırıldı. Ama buraya şehir hastanesini de yapılmadı. Ve 7 yıldır milyonluk otlak olarak kullanılıyor. Burada koyunlar inekler otluyor. Fındık zamanı da vatandaşlar burayı harman yeri olarak kullanıyor.



-Şimdi geçtiğimiz günlerde yapılan ihaleyle buranın bir bölümüne 30 dönüm alana atletizm pisti ile bir futbol sahası yapılacağını öğrendik.



-Yaklaşık 40 milyon lira. Tabi ki boş kalacağına şehrin kullanımına sunulmasına bir şey demiyoruz. Spor tesisleri Ordu için bir ihtiyaç. Ama geçmişte 16 milyon TL, bugünkü parayla 125 milyon TL buraya yapılan boşa masraf vatandaşın cebinden çıktı.



-Bu şekilde bizim iki yakamızın bir araya gelme şansı yok. Burada görüldüğü üzere iki yakamızın bir araya gelmesi için bu yanlış harcama yaparak, yanlış uygulama yaparak milleti zarara uğratanların iki yakasına yapışıp buralarda yaptıkları gereksiz harcamaları, milletin parasının hesabını da onlardan sormak, geri tazmin etmek lazım.