Samanyolu Haber /Gündem / Yol haritası belli oldu: Önce vekillere operasyon sonra da partilere! /17 Şubat 2021 11:59

Yol haritası belli oldu: Önce vekillere operasyon sonra da partilere!

Gara'da 13 Türk vatandaşının şehit edilmesinin ardından HDP'nin kapatılmasına yönelik çalışmaların hız kazanacağı ileri sürüldü. Karma Komisyon'da HDP'li milletvekillerinin fezlekelerinin öne alınacağı, bu süreçte Siyasi Partiler Yasası (SPY) ile ilgili düzenlemenin 'vakit kaybetmeden' Meclis'e sunulacağı iddia edildi.

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Cumhuriyet gazetesi, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) düzenlenen grup toplantısında sarf ettiği "İp inceldiği yerden kopsun. Gara’dan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak” sözleriyle ilgili olarak bir kulis haber yayınladı.

Selda Güneysu'nun imzasıyla yayımlanan haberde bu sözlerin perde arkasında 'HDP’ye yönelik operasyonların bulunduğu' ileri sürüldü.

İlk olarak anayasa ve adalet komisyonlarından oluşan Karma Komisyon’un toplanarak, 'milletvekillerinin fezlekelerini görüşmesinin' planlandığı belirtilen haberde, şunlar yer aldı:

"Komisyonda, 'milletvekillerinin öncelikle dokunulmazlıklarının kaldırılması' gündeme getirilecek. Sonrasında ise 'dokunulmazlıkları kaldırılan milletvekilleri ile ilgili yargı yolu açılacak.' Komisyonda, 1300’ün üzerinde fezleke bulunuyor. HDP’den sonra hakkında en fazla fezleke bulunan milletvekili CHP’de.

'Önce HDP’li, sonra CHP’li vekillere ait fezlekelerin gündeme alınması bekleniyor'

Komisyonun önce HDP’li milletvekillerinin, sonrasında ise CHP’li milletvekillerine ait fezlekeleri gündeme alması bekleniyor. Daha önce 'terörist cenazelerine katıldıkları' iddiasıyla iktidarın hedef aldığı CHP’li Sezgin Tanrıkulu ve CHP’li Gamze Akkuş İlgezdi gibi isimler hakkında da “yeni fezlekelerin düzenlenebileceği ve komisyona havale edilebileceği” ileri sürülüyor.

İktidar kanadının daha önce 'muhalefetin ‘erken seçim hazırlığı söylemini kullanabileceği gerekçesiyle, Siyasi Partiler Yasası ile ilgili düzenlemeyi 2022’de TBMM’ye getireceği' konuşuluyordu. Gara şehitleri sonrası düzenlemenin de 'vakit kaybetmeden' Meclis’e sunulacağına dikkat çekiliyor.

Düzenlemede 'siyasi partiler ile ilgili' yeni yaptırımların da bulunacağına işaret ediliyor. 'Bir siyasi partinin terör örgütüyle doğrudan veya dolaylı bir şekilde iltisaklı olması halinde, o siyasi partinin hazine yardımının kesilmesi ile ilgili hükmün de yasaya ekleneceği' belirtilirken, 'Hazine yardımından mahrum kalan partiler hakkında kapatma davası açılabilmesine yönelik adım atılabileceği' belirtiliyor."
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