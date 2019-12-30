'Önümüzde iki yol var' dedi ve...

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Geri adam atmayacağız." diyerek Kanal İstanbul tartışmalarına nokta koydu.





Saray'da TÜBİTAK ve TÜBA Bilim Ödülleri töreninde konuşan Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun karşı çıktığı Kanal İstanbul projesinden taviz vermeyeceklerini tekrar etti.







ERDOĞAN'DAN KANAL İSTANBUL ÇIKIŞI: ÖNÜMÜZDE İKİ YOL VAR





"İsteseler de İstemeseler de Kanal İstanbul'u yapacağız." diyen Erdoğan, "Biz Kanal İstanbul'u yaparken iki tane modern akıllı şehiri inşa edeceğiz. Önümüzde iki yol var. Yap-İşlet-Devret (YİD) veya milli bütçeyle yapacağız. Türkiye bunu yapmaya muktedirdir. Her ikisinde de elimizde imkânlar var." dedi.





Saray'daki törende Erdoğan'ın yanında Danıştay Başkanı Zerrin Güngör (önden 2'nci sırada sağdan 2'nci) oturdu. Güngör'ün hâkim olarak atanan kızının yargıda hızlı terfisi günlerce tartışma konusu olmuştu.





Erdoğan, Bursa'nın Gemlik ilçesinde Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait arazinin 1 milyon metrekaresinin Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'na tahsis edildiğini kaydetti.





Erdoğan, "Devrim otomobilinin önünü kestiler, devrin otomobilinin önünü kesemeyecekler." diye konuştu.



