Onur Şener cinayetiyle ilgili tutuklanan isimler için yeni karar

Müzisyen Onur Şener'in öldürülmesine ilişkin yeni bir gelişme yaşandığı ve söz konusu cinayetle ilgili olarak tutuklanan İlker Karakaş ve Ali Gündüz'ün bakanlıktaki görevlerinden uzaklaştırıldıkları aktarıldı.







diken.com.tr'de yer alan habere göre Ankara’da müzisyen Onur Şener’in öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturmada tutuklanan İlker Karakaş ve Ali Gündüz, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndaki iş müfettişi görevlerinden uzaklaştırıldı.

Ankara’da müzisyen Onur Şener’in öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturmada tutuklanan İlker Karakaş ve Ali Gündüz, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndaki iş müfettişi görevlerinden uzaklaştırıldı.





Bakanlığın resmi sitesinden yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi:







Yazılı ve görsel basın yayın organlarında yer alan ve Ankara’da gerçekleşen asayiş olayı ile ilgili olarak; olayda isimleri geçen İlker KARAKAŞ ve Ali GÜNDÜZ 2012 yılında KPSS ile Bakanlığımızca gerçekleştirilen yazılı/sözlü sınav sonuçlarına göre iş müfettişi yardımcısı olarak kamu görevine atanmışlardır.

İş Müfettişi kadrosunda bulunan adı geçenlerin herhangi bir idari görevi bulunmamakta olup devam eden adli süreç dışında Bakanlığımızca da gerekli tahkikat ivedilikle başlatılarak ilgililer kamu görevinden uzaklaştırılmıştır.