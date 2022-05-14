Samanyolu Haber /Politika / Operasyonun adı: Ümit Özdağ ve mülteciler /14 Mayıs 2022 15:19

Operasyonun adı: Ümit Özdağ ve mülteciler

Usta gazeteci Cevheri Güven son günlerde hızla gelişen 'Mülteci' gündemini ve Ümit Özdağ'ın bu operasyondaki rolünü ortaya koyan bir video yayınladı.

Operasyonun adı Ümit Özdağ ve mülteciler

Güven kişisel YouTube kanalında yayınladığı videonun başlığını OPERASYON: ÜMİT ÖZDAĞ - MÜLTECİLER koymuş.

Ümit Özdağ'ın ani çıkışlarının mülteciler dışında Mansur Yavaş'la da ilgisi var. Özdağ'ın ani popülaritesi geçmişte yaptığı çalışmalara odaklanmamızı gerektiriyor. Özdağ'ın bu çıkışları Millet İttifakı ile son derece ilgili. Ama kritik nokta Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu oyuna gelip gelmeyeceği. Tabiki Erdoğan'ın bu işin neresinde olduğu çok önemli ve bunu anlayabilmek için Özdağ'ın geçmişinden bugüne gelmek gerekiyor.

Mültecilerin aniden ortaya çıkan ve tepki çeken videolarının "namus" eksenine oturtulmasından, arkada çalışan mekanizmaya ve Süleyman Soylu'nun kendisini Özdağ'a paspas yaptırmasına kadar giden süreç son derece iyi analiz edilmeli...

Bu videoda bu soruların cevaplarını bulacaksınız.


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Operasyonun adı Ümit Özdağ ve mülteciler

Operasyonun adı Ümit Özdağ ve mülteciler

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