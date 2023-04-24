ORC Araştırma: Kılıçdaroğlu yüzde 50'ye çok yakın

ORC Araştırma, Cumhurbaşkanlığı ve Meclis seçimlerine 20 gün kala, son araştırmasının sonuçlarını yayınladı. ORC’nin 19-22 Nisan tarihli araştırmasına göre, Cumhurbaşkanlığı seçiminde Kılıçdaroğlu yüzde 49,3’le önde götürürken, Meclis seçimlerinde ise, AKP’nin oyu yüzde 32,8 olarak ölçüldü.





ORC’nin cumhurbaşkanlığı seçimi anketinde, "Bu Pazar seçim olsa hangi adaya oy verirdiniz?" sorusu soruldu. Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçaroğlu, yüzde 49,3’le birinci sırada yer aldı.





Mevcut AKP'li Cumhurbaşkanı ve Cumhur İttifakı’nın adayı Recep Tayyip Erdoğan, yüzde 42,4 ile ikinci sırada yer aldı.









Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, yüzde 6,1 oranda kaldı. ATA İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan ise, yüzde 2,2’de kaldı.







Katılımcılara, "Bu Pazar seçim olsa hangi partiye oy verirdiniz?" sorusu da soruldu. Katılımcıların yüzde 32,8’i AKP’ye oy vereceğini söyledi.

CHP’nin oranı yüzde 28,6 olurken, İYİ Parti’nin oyu ise yüzde 15,1 olarak kaydedildi.







Yeşil Sol Parti’nin oyu yüzde 9,3 olarak ölçülürken, MHP’nin oyu 6,3 ile yüzde 7 barajının altında kaldı. Memleket Partisi’ne oy vereceğini söyleyenlerin oranı ise 2,7 oldu.