Samanyolu Haber /Gündem / Soylu'nun 'Almanlardan daha iyisini yaptık' dediği tankın motoru bile yok /24 Nisan 2023 14:25

Soylu'nun 'Almanlardan daha iyisini yaptık' dediği tankın motoru bile yok

2015 yılında seri üretim sözü verilen ancak aradan geçen 8 yılda motor bulunamayan Altay tankı için AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan yeniden seri üretim sözü verdi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise tank için meydanlarda müjde olarak söz ederken 'Almanlardan daha iyisini yaptık' diyerek duyurmuştu.

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AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Milli Savunma Bakanlığı Arifiye Yerleşkesi BMC İşletmesi’nde düzenlenen törende, Altay tanklarının seri üretileceği sözünü verdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise Erdoğan'ın açıklamaları öncesinde miting meydanlarında seçmene tank müjdesi verdi. Tank için 'Almanlardan daha iyisini yaptık' sözlerini kullandı.

10 YILDIR ÜRETİLMESİ GÜNDEMDE
10 yıldır üretim sözü verilen ancak motor bulunamadığı için bir türlü üretimine geçilemeyen Altay tankları ile ilgili konuşan Erdoğan, “Ülkemizin modern ana muharebe tankı olan yeni Altay tankıyla savunma sanayi atılımlarımızı taçlandırmayı hedefliyoruz. Yeni Altay tankımız 10 yıl önce ilk ortaya konan prototipten çok farklı ve üstün kabiliyetlere sahip. Diğer savunma projelerimiz gibi Altay tankının geliştirilmesi sürecinde de pek çok zorlukla karşılaştık. Projemiz engellenmeye çalışıldı” dedi.

TANK MOTORU ÜRETİMİ İÇİN ÇALIŞMALAR YOLUN BAŞINDA 
Altay’ın üretileceği Arifiye Tesisleri’nin hepsinin değil sadece yüzde 49’unun Katarlılara satıldığını belirten Erdoğan, “Bütün bunlarla beraber BMC firması güç kazandı ve kazandığı bu gücüyle beraber de yatırımlarına ne yapıyor? Devam ediyor. Arifiye Tesisleri’nde Türkiye’nin 400 beygir segmentindeki ilk yerli ve milli askeri motorlarının seri üretimini de gerçekleştirdik. Bu motorları 600 beygir, 1000 beygir ve 1500 beygir tank motorları takip edecek. BMC Power tarafından geliştirilen Batu hazır hale gelince yeni Altay’ı inşallah kendi yerli milli motorumuzla envantere almaya devam edeceğiz” dedi.

ERDOĞAN: 20 SENE ÖNCE TABANCA ÜRETEMİYORDUK
Türkiye’nin silah üretimi ile ilgili de bilgi veren Erdoğan, “20 sene, 21 sene önceyi şöyle bir hatırladığımda, biz yani silahlarımızda bırakın böyle tank, top filan falan bunları bir kenara, obüsleri bir kenara tabanca, tabanca, bunları üretemiyorduk. Şimdi ne oldu? Tabancanın daniskasını üretiyoruz” iddiasında bulundu.

2015 YILINDAN BERİ SERİ ÜRETİM İÇİN SÖZ VERİLİYOR 
2015 yılından beri seri üretim için söz verilen ve uzun yıllar motor bulunamayan Altay tankı için son olarak Güney Kore şirketleri Doosan ve S&T Dynamics ile anlaşma imzalandı. Yerli motor üretimi için ise çalışmalar sürüyor.
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