Ukrayna İHA’ları Moskova’ya yaklaştı

SAMANYOLUHABER.COM - MOSKOVA





Ukrayna’ya ait olduğu tahmin edilen 17 kilogram patlayıcı taşıyan bir kamikaze İHA, Moskova yakınlarında düştü.





SHOT Telegram kanalı, Moskova bölgesinin Bogorodsky kentsel bölgesine 17 kg C-4 plastik patlayıcı içeren bir kamikaze insansız hava aracının düştüğünü bildirdi.





SHOT, İHA’yı konutlara yaklaşık 300 metre uzaklıktaki ormanlık bir alana düştüğünü ve görenlerin ardından polisi aradığını yazıyor.





Kanala göre düşen İHA, her biri standart ABD mühimmatına sahip 570 gram ağırlığında 30 TNT briketle doldurulmuş Ukrayna yapımı UJ-22 Airborn modeli.





SHOT, dronun yakıtının bitmesi nedeniyle düştüğünü bildirdi. Kanal, bu tür İHA'ların maksimum menzilinin yaklaşık 800 kilometre, ortalama hızının ise yaklaşık 130-140 km/s olduğunu yazıyor.





Benzer şekilde gece saatlerinde Kırım’da Rusya’nın Karadeniz Donanma Üssün’nün bulunduğu Sivastopol şehrine insansız araçları ile yeni bir saldırı düzenlendi. Ayrıca bir İHA saldırısı da Lugansk bölgesinde bir petrol tesisine yapıldı.





Gece saatlerinde Kırım’da Rusya’nın Karadeniz Donanma Üssün’nün bulunduğu Sivastopol şehrine insansız araçları ile yeni bir saldırı düzenlendi. Bölge valisi Mihail Razvojayev gece saat 03:30’da denizden düzenlenen saldırının donanma tarafından savuşturulduğunu açıkladı.





Görgü tanıklarına atıfta bulunan kaynaklar, Sivastopol'da en az iki yüksek sesli patlama duyulduğunu bildirdi. Sivastopol'da su üstü insansız hava araçlarının saldırısının ardından deniz taşımacılığı hareketi askıya alındı.





Bölgesel Acil Durumlar Bakanlığı, Lugansk’ın Rovenky yerleşim yerinde bir petrol deposuna gece saatlerinde insansız hava aracı saldırısı yapıldığı, bölgede yangın çıktığını duyurdu. Yangın sabaha karşı söndürüldü.