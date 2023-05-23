Samanyolu Haber /Dünya / Ordunun başındaki isim duyurdu: Ufukta olumsuz gelişmeler var /23 Mayıs 2023 19:31

Ordunun başındaki isim duyurdu: Ufukta olumsuz gelişmeler var

İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, İran'ın nükleer programına karşı ülkesinin “harekete geçmesine” yol açabilecek "olumsuz gelişmeler" bulunduğunu söyledi.

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İsrail basınının aktardığına göre, Herzliya’daki Reichman Üniversitesi Politika ve Strateji Enstitüsünde düzenlenen bir konferansta konuşan Halevi, “İran, uranyum zenginleştirmede her zamankinden daha fazla ilerleme kaydetti. Nükleer kapasiteye giden yolun diğer yönlerini de yakından inceliyoruz. Ayrıntılara girmeden söylüyorum; ufukta, İran’a karşı harekete geçmeye yol açabilecek olumsuz gelişmeler var.” ifadelerini kullandı.

Sözcü'de yer alan habere göre bölgesel açıdan, etraflarındaki her konuda İran'ın dahlinin bulunduğunu iddia eden Halevi, “Karşılaştığımız her düşman, şu ya da bu şekilde İran’ın parmak izini taşıyor. İran’ı vurma kabiliyetimiz var. İran’ın çevremizde inşa etmeye çalıştıklarına karşı kayıtsız değiliz ve İran’ın da bizim çizdiğimiz çizgiye kayıtsız kalması zor.” dedi.

NELER YAŞANMIŞTI?

Dün aynı konferansta konuşan İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant da İran’ın, sivil gemileri “yüzen terör üslerine” çevirdiğini öne sürmüştü.

Savunma Bakanı Gallant, “İsrail sivil ticari gemileri askeri gemilere dönüştürüyor. İnsansız hava araçları, füzeler, saldırı sistemleri ve ileri istihbarat dahil her türlü silahı taşımak üzere tasarlanan bu gemiler, onlarca, bazen yüz binlerce tona ulaşıyor. İran böylelikle, bu gemileri İran sınırlarından uzak bölgelerde terör üssü haline getirmeyi hedefliyor.” ifadesini kullanmıştı.
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