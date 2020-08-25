Samanyolu Haber /Gündem / Örnek gösterilen ülkede 150 öğrenci, 44 öğretmen Corona virüs çıkınca flaş karar /25 Ağustos 2020 08:47

Örnek gösterilen ülkede 150 öğrenci, 44 öğretmen Corona virüs çıkınca flaş karar

Corona virüsü salgınına karşı en sıkı önlemleri alarak vaka ve ölüm sayısını düşük tutmayı başaran ve birçok ülkeye örnek olarak gösterilen Güney Kore'de korkulan oldu... Son haftalarda vaka sayısının artmasıyla birlikte ülkedeki birçok okul tekrar kapandı. Çok sayıda öğretmen ve öğrencide Covid-19 tespit edildi.

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Corona virüsüyle mücadelede örnek ülke olarak gösterilen Güney Kore’de günlük vaka ve ölüm sayısı son haftalarda hızla artarken flaş bir hamle geldi…

Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, son 24 saat içerisinde 280 yeni vaka tespit edildiğini açıklarken, bir kişinin de yaşamını kaybettiğini duyurdu. Böylelikle ülke genelindeki vaka sayısı 17.945’e çıkarken Covid-19’a bağlı sebeplerle yaşamını yitirenlerin sayısı da 310’a çıktı.

Cumartesi günü, Mart ayından beri en yüksek günlük vaka sayısı olan 397’yi gören Güney Kore’de vakaların özellikle başkent Seul etrafında tespit edildiği belirtildi.


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Fakat sağlık bakanlığı vaka sayısının artmasıyla birlikte Seul, Incheon şehirlerinde ve Geonggi bölgesinde yüz yüze eğitime ara verilmesine karar verdi. 11 Eylül’e kadar lise son sınıf öğrencileri haricindeki bütün eğitimlerin internet ortamından yapılmasına karar verildiği belirtildi.
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