Örnek gösterilen ülkede 150 öğrenci, 44 öğretmen Corona virüs çıkınca flaş karar

Corona virüsüyle mücadelede örnek ülke olarak gösterilen Güney Kore’de günlük vaka ve ölüm sayısı son haftalarda hızla artarken flaş bir hamle geldi…





Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, son 24 saat içerisinde 280 yeni vaka tespit edildiğini açıklarken, bir kişinin de yaşamını kaybettiğini duyurdu. Böylelikle ülke genelindeki vaka sayısı 17.945’e çıkarken Covid-19’a bağlı sebeplerle yaşamını yitirenlerin sayısı da 310’a çıktı.



