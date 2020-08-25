Samanyolu Haber /Gündem / Annesi KHK’lı diye bakım parası verilmeyen Sevdegül vefat etti /25 Ağustos 2020 08:58

Annesi KHK’lı diye bakım parası verilmeyen Sevdegül vefat etti

Anne babası KHK’lı diye bakım parası verilmeyen ve 12 yılldır yatalak hasta olan Sevdegül Güler bugün vefat etti.

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3,5 yıldır tutuklu olan baba Mehmet Güler ise kızının son anlarını göremedi. Anne KHK’lı öğretmen Ümmühan Güler ise “Babası yokken kızımı defnetmek istemiyorum” demişti. Yüzde 98 engelli Sevdegül Güler, 3 cihazla yaşama tutunmaya çalışıyordu.

8 yaşındayken geçirdiği kızamık virüsü (SSPE hastalığı) nedeniyle yatalak hale gelen Sevdegül Güler’e anne ve babası üç sene öncesine kadar beraber bakıyor, onunla bir bebek gibi ilgileniyorlardı. İkisi de öğretmendi. Ümmühan Güler 20 yıl anaokulu öğretmeni olarak görev yapmış, eşi ise 27 sene tarih öğretmeni olarak öğrenci yetiştirmişti. 15 Temmuz’dan sonra ihraç edildiler. Baba Mehmet Güler, Cemaat soruşturmaları kapsamında Şubat 2017’de tutuklandı ve Kahramanmaraş Türkoğlu Cezaevine gönderildi.

12 yıl önce yatalak hale gelen kızına tek başına bakmak zorunda kalan Ümmühan Güler (50), “Kızım artık görme, duyma, yürüme, yeme bütün yetilerini kaybetti. Gidecek mi, kayıp mı edeceğim diye bir endişe korku var. Bir birikmişlik var. Onu kaybetme korkusu yaşıyorum. Babası yokken onu defnetmek istemiyorum. Babası cezaevinden bunun için gelmesin. Benim de kızımın da eşime ihtiyacımız var.” diye konuşmuştu. Kasım 2019’da durumu ağırlaşınca Adıyaman Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Sevdegül’ün hastanede çekilen fotoğrafı yürekleri burkmuştu.

 
İhraç anaokulu öğretmeni Ümmühan Güler 1 Ocak 2020’de Bold Medya’ya verdiği röportajda “Babası yokken kızımı defnetmek istemiyorum” demişti.

Sevdegül Güler’in cenazesi bugün ikindi vaktinde Adıyaman yeni mezarlığında ikinci vaktinde kılınan namazdan sonra defnedildi. Baba Mehmet Güler, Kahramanmaraş’ta tutuklu olduğu için cenazeye yetişmedi. Babasının izniyle defin işlemleri yapıldı. Güler, taziyeler için yarın evine gidebilecek.
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