Ortak koordinasyon merkezi açılıyor

Rusya Savunma Bakanlığı ortak koordinasyon merkezinin İstanbul'daki çalışmalarına başladığını bildirdi. Bakanlığın sosyal medyada yayınladığı açıklamada Rus heyetinin ortak koordinasyon merkezine bugün gideceği ve Türkiye, Ukrayna ve BM ile dörtlü formatta çalışmalara başlayacağı belirtildi.

İstanbul'da Cuma günü imzalanan anlaşmayı uluslararası toplum övgüyle karşılamış ve Ukrayna limanlarından tahıl ihracatının başlamasının küresel gıda krizini hafifleteceği umulmuştu. Ancak Cumartesi günü Ukrayna'nın en büyük limanı Odesa limanına Rusya’nın saldırı düzenlemesi, imzalandıktan yalnızca 12 saat sonra anlaşmaya gölge düşürmüştü.

Anlaşma altı aydır devam eden savaşta en büyük diplomatik dönüm noktalarından biri olarak görülüyor. Hem Moskova hem de Kiev, anlaşmayı uygulamak için çabalayacaklarını belirtti.





Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 5 Ağustos Cuma günü Soçi'ye günübirlik bir ziyaret yaparak Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin'le görüşeceği belirtildi.





Ukrayna ve Rusya, 24 Şubat'taki işgal öncesinde küresel buğday ihracatının üçte birini sağlıyordu.





Rusya Savunma Bakanlığı, ortak koordinasyon merkezindeki Rus uzmanların temel görevinin anlaşmanın uygulanması önündeki engelleri hızla çözmek olacağını bildirdi.

Kremlin dün yaptığı açıklamada Birleşmiş Milletler'e Rus gübresi ve tahıl ihracatı önündeki engelleri anlaşma kapsamında kaldırma çağrısı yapmıştı.

Açıklamada anlaşmanın başarılı olduğunu söylemek için henüz erken olduğu belirtilmişti.







