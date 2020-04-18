Ortalaması alınacak denilen elektrik ve doğal gaz faturaları ikiye katlanarak geliyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla birlikte alınan önlemler kapsamında Türkiye'de de insanların evlerinde kalması teşvik ediliyor. 65 yaş üstü ve riskli gruplar ile 20 yaş altının sokağa çıkması yasak. Sokağa çıkma yasakları hafta sonları 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta halkın tamamı için uygulanıyor.





Tedbirler ekonomiye de yansıdı. Birçok çalışan işsiz kaldı ya da ücretsiz izine çıkartıldı. Bu durum ödenmesi gereken elektrik doğal gaz ve su faturalarının devlet tarafınden ödenmesi, indirim yapılması hiç değilse ertelenmesi beklentisini oluşturdu.





Faturaların devlet tarafından ödenmesi veya ertelenmesi taleplerine karşın Enerji Piyasası Denetleme ve Düzenleme Kurumu (EPDK) yaptığı açıklamada karantina uygulaması olan yerlerde yeni fatura kesilmeyip ortalama tüketim değerleri üzerinden önümüzdeki üç ay elektrik ve doğal gaz faturası kesileceğini açıklamıştı.







