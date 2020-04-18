Ortalaması alınacak denilen elektrik ve doğal gaz faturaları ikiye katlanarak geliyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla birlikte alınan önlemler kapsamında Türkiye'de de insanların evlerinde kalması teşvik ediliyor. 65 yaş üstü ve riskli gruplar ile 20 yaş altının sokağa çıkması yasak. Sokağa çıkma yasakları hafta sonları 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta halkın tamamı için uygulanıyor.
Tedbirler ekonomiye de yansıdı. Birçok çalışan işsiz kaldı ya da ücretsiz izine çıkartıldı. Bu durum ödenmesi gereken elektrik doğal gaz ve su faturalarının devlet tarafınden ödenmesi, indirim yapılması hiç değilse ertelenmesi beklentisini oluşturdu.
Faturaların devlet tarafından ödenmesi veya ertelenmesi taleplerine karşın Enerji Piyasası Denetleme ve Düzenleme Kurumu (EPDK) yaptığı açıklamada karantina uygulaması olan yerlerde yeni fatura kesilmeyip ortalama tüketim değerleri üzerinden önümüzdeki üç ay elektrik ve doğal gaz faturası kesileceğini açıklamıştı.
Faturaların doğruluğu şüphelidir"
"Vatandaşlara “evde kal” dedik, tabii ki evde kalınca faturalar da yükselecekti. Her haneye faturalar gelmeye başlaması ile hanelerden yükselen yüksek fatura çığlıkları beraberinde gelmektedir" diye söze başlayan Tüketiciyi Dernekleri Federasyonu (TÜDEF) Genel Başkanı Aziz Koçal, Isözlerini şöyle sürdürdü:
Tüketicilerin büyük bir çoğunluğu bu ay gelen faturaların yüksekliğinden şikayetçi. Sayaçların okunmadan geçmiş iki yılın ilgili ayının ortalamasının alınarak kıyasen düzenlenen faturaların doğruluğu şüphelidir. Kıyasen fatura düzenlemesi korona virüsü ile mücadele kapsamında bulaşma riskine karşı alınan bir önlem çerçevesinde EPDK'nın kararı ile düzenleniyor, düzenleme EPDK nın kararında karantinaya alınan bölgelerde, idari kararlar sebebiyle sayaç okumalarının durdurulduğu bölgelerde, sosyal mesafenin korunmasının mümkün olmadığı bölgelerde, uygulanıyor. Buradan da gördüğünüz üzere hemen hemen tüm bölgeleri kapsıyor.
"Dağıtım şirketlerinin lehine bir uygulama var"
Koçal, iddialarını şöyle sürdürdü:
Kıyaslama yolu ile kesilen faturalar konutlara şirketlerin personeli tarafından dağıtılıyor, dağıtım yapan kişi konuta girişine kadar gelebiliyor ise sayacı da okuyabilir. Burada dağıtım şirketlerinin lehine onlara maddi menfaat sağlayacak bir uygulama olduğu kanaatindeyiz. Bu uygulama ile güçsüz olan tüketici yerine güçlü olan şirketler korunmaktadır.
"Faturaların yüksek geleceğini söylemiştik"
Kıyaslama yolu ile fatura gönderileceği açıklanınca faturaların yüksek geleceğini söylediklerini, bunun bir çözüm olmadığını belirttiklerini kaydeden Koçal sözlerini şöyle tamamladı:
Vatandaşlarımız, kıyaslama yolu ile okuma yada erteleme istemiyor, vatandaşın talebi mücbir sebep bitene kadar, elektrik, doğal gaz, su ve haberleşme faturalarının devlet tarafından dağıtım şirketleri ve operatörler tarafından birlikte ödenmesini istiyor. Devamında ise kdv nin sıfırlanması talebidir. Anayasanın 172'ci maddesi devlete tüketicileri koruyup kollama görevi vermiştir.
"Tüketiciler itiraz etsinler"
Koçal, tüketicilere itiraz yollarını şöyle anlattı:
Tüketiciler diğer aylara göre kıyasladıklarında faturaları yüksek geldi ise, mutlaka ilgili kuruma itiraz etsinler, bu itirazlarını ilgili kurumun web sayfası üzerinden veya e-posta ile yada kuruma giderek şahsen yapabilirler. İtirazları sonucu ret gelen tüketiciler ise, yüksek olduğundan emin olduğu faturalarda, itirazını Tüketici Hakem Heyetlerine yapabilirler. Tüketici hakem heyetleri büyükşehir statüsünde olan illerde kaymakamlık binalarında, diğer illerde ise Ticaret İl Müdürlüklerinde bulunmaktadır. Tüketici Hakem Heyetlerine müracaat E-Devlet üzerinden yapılabileceği gibi, şahsen de yapılabilmektedir, şikayet ekine mevcut fatura ve geçmiş dönem faturalarında konulmasın gerekir.
"Faturalar iki misli gönderildi. EPKD açıklama yapmalı"
Independent Türkçe'nin sorularını yanıtlayan TÜKODER Genel Sekreteri Onur Cingil, çok sayıda tüketiciden gelen elektrik ve doğal gaz faturalarının önceki aylara göre yüksek olduğuna dair şikayetler aldıklarını belirterek, şöyle konuştu:
Bir tüketici olarak benim de faturam önceki ayın neredeyse iki misli geldi. Yapılan açıklamalarda bir önceki aylara göre faturulandırma yapılacağı söylenmişti. Ancak zaten 10 farklı ücretlendirme ve beş ayrı vergi kalemi ile kullanımın iki katı oranında gelen fatura bu sefer gelen rakamın da iki misliyle gönderildi. EPKD'nın bir an önce açıklama yapması gerekiyor bu konuyla ilgili olarak açıklama yapması gerektiğini söyledi.
"Kongo bile vatandaşının faturasını ödüyorsa Türkiye'de öder"
"Koronavirüsle mücadele nedeniyle evde kalan insanların faturalarını devletin ödemesini talep ettiğimiz bu ortamda gelen bu yüksek faturalar kabul edilemez" diyen Cingil sözlerini şöyle tamamladı:
Kongo bile vatandaşının faturasını ödüyorsa Türkiye, Kongo'dan büyüktür. Türkiye'de vatandaşının faturasını ödesin mağduriyetini gidersin.