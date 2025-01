Otel müdüründen skandal savunma! Resmi kayıtlarda 'resepsiyon personeli'ymiş

İLK ANLARI ANLATTI





'YANGIN SIRASINDA YANGIN DEDEKTÖRLERİ ÇALIŞIYORDU'





'TAM OLARAK YETKİM YOKTUR'

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, 21 Ocak'ta Grand Kartal Otel'de çıkan yangına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Grand Kartal Otel'in müdürü Zeki Yılmaz, savcılıktaki ifadelerinde, "gayri resmi otel müdürü" olarak görev yaptığını, herhangi bir imza yetkisi veya sorumluluğunun bulunmadığını, resmi kayıtlarda ise resepsiyon personeli olarak gözüktüğünü öne sürdü.Yılmaz, 1988 yılından bu yana her sene Kartal Otel ve Grand Kartal Otel'de kış sezonlarında çalıştığını, yangın sırasında Grand Kartal Otel'in 9. katında 9050 numaralı odada kaldığını aktararak, olayın ilk anlarına ilişkin şu bilgileri paylaştı:"Koridordan ses duymam üzerine uyandım. Aynı anda resepsiyondan cep telefonumu aradılar. Otelin dördüncü katında yangın olduğunu haber verdiler. Hızlı şekilde odadan çıkarak yangın merdiveninden dördüncü kata indim. Dördüncü kata indiğimde yangın merdiveninden restoran kısmına inmeye çalıştım ancak kapıları açamadığım için misafirlerin kullandığı koridora geçtim. Buradan restoran kısmına geçmek istemiştim. Dumanların çok fazla olması ve içeride herhangi birini görememem nedeniyle beşinci kattaki resepsiyon kısmına çıkmak istedim. İki sefer merdivenle çıkmayı denedim ancak duman nedeniyle çıkamadım. Daha sonra merdivenlerden üçüncü kata indim. Bu katta gördüğüm bir grup kalabalığı birinci katta bulunan kayak odasından çıkmaları için yönlendirdim. Daha sonra odaları gezerek kapılara vurdum ve bağırarak insanları uyarmaya çalıştım. Daha sonra da otelden çıktım."Zeki Yılmaz, otelle ilgili güvenlik ve diğer bütün önlemleri otel sahibi Halit Ergül'ün damadı Emir Aras'ın takip ettiğini, onun takip ettiği tüm işlemlerde kendisine yardım ettiğini, Ergül'ün de bu denetimlerden ve alınan önlemlerden bilgisinin olduğunu aktardı.Yılmaz, ifadesinde şu iddiaları dile getirdi:"Otelde Turizm Bakanlığı, İl Özel İdaresi ve İl Tarım Müdürlüğü gelerek kendi alanlarıyla ilgili olarak denetim yapmaktadır. En son denetim 2024 yılının aralık ayında sezon açıldıktan birkaç gün sonra Turizm Bakanlığı tarafından yapıldı. Bu denetimde nitelikli bir eksiklik bulunmadı. Engelli odasının bulunmaması, çamaşırhanede halının olması ve kazan dairesinden koku gelmesi nedeniyle eksiklik tespit edildi. Bunun dışında herhangi bir eksiklik hatırlamıyorum. Grand Kartal Otel'de yangın tatbikatı yapılıp yapılmadığını hatırlamıyorum. Hatırladığım kadarıyla Grand Kartal Otel'de tatbikat yapılmadı ancak Gazelle Otel'de yapılmıştı."Yılmaz, iki otelin personelinin bir kısmının aynı kişilerden oluştuğunu, bunların tatbikata katılmış sayıldığını ancak sadece Grand Kartal Otel'de çalışanlar için ayrıca tatbikat yapılmadığına değinerek, Grand Kartal Otel'de birim departman şeflerine yangın ve deprem afetleri için farklı görevler ve yanlarına yardımcılar verildiğini, şef sayısını 7 ya da 8 olarak hatırladığını kaydetti.Grand Kartal Otel'deki güvenlik görevlilerinin yangın sırasında ayrıca görevlerinin bulunduğundan, afet sırasında görev verilen şefler ve yardımcılarının içerisinde güvenlik görevlilerinden kişilerin de yer aldığından bahseden Yılmaz, "Otelde bulunan duman sensörleri, yangın merdivenleri, katlarda bulunan yangın tüpleri ve yine katlarda bulunan yangın hortumları son denetimde Turizm Bakanlığı tarafından incelenmişti. Bahsettiğim konularda bu son denetimde herhangi bir sıkıntı tespit edilmedi. Otelde yağmurlama sistemi bulunmuyordu." iddiasında bulundu.Duman sensörleri, yangın tüpleri ve yangın hortumlarından otelin teknik personelinin sorumluğu olduğunu söyleyen Yılmaz, şöyle devam etti:"Yangın merdivenlerinin içerisinde afet anında kaçışı engelleyecek herhangi bir eşyanın bulunup bulunmadığını bilmiyorum. Söz konusu malzemelerin rutin kontrollerini teknik personel olan Hüseyin Bey yapardı. Bu sezonun başında da bu denetimler yapıldı. Ayrıca meydana gelen yangın sırasında yangın dedektörleri çalışıyordu. Ben zaman zaman teknik personel ile bu denetimleri yapıyordum."Yılmaz, yangının çıkış noktası olarak değerlendirilen 4. kattaki restoran kısmına ilişkin de şunları söyledi:"Bu alan mutfağa ve mutfakta çalışan aşçılara aittir. Show denilen bu alanda ısıtma ve pişirme işleminde kullanılan aletler vardır. Bu aletlerin fişlerinin normal şartlarda takılı olmaması gerekir. Kullanılacağı zaman fişin takılması gerekir. Aşçıbaşının olay tarihinde bu alan için kimi görevlendirdiğini bilmiyorum. Anlatacaklarım bunlardan ibarettir. Meydana gelen yangın olayında Grand Kartal Otel isimli işletmede alınması gereken tedbirlerle ilgili benim herhangi bir kusurum olup olmadığını bilemiyorum." şeklinde savunma yaptı.Mutfakta çalışan 27-28 kişiden aşçıbaşı R.B'nin sorumlu olduğunu aktaran Yılmaz, mutfak personelinin vardiya usulü görev yaptığını, gece çalışanların ise ekmekçiler ve kahvaltıyı hazırlayanlar olduğunu, sayılarının hatırladığı kadarıyla 2 kişi olduğunu ifade etti.Yılmaz, aralık ayında yapılan denetime ilişkin herhangi bir belge verildiğini ve bu aydan önce en son denetimin ne zaman yapıldığını hatırlamadığını ancak bir önceki sene yapılmış olabileceğini belirterek, "Emin değilim. Son yapılan denetimde tespit edilen eksikliklerle ilgili bize sözlü olarak bildirimde bulunmuşlardı. Bu denetimlerle ilgili raporların bize verilip verilmediğini bilmiyorum. Veriliyor ise bu raporların nerede tutulduğunu da bilmiyorum. Bu işlerin takibini yetkilimiz Emir Bey yapmaktadır. Ben her ne kadar otel müdürü olduğumu söylesem de tam olarak yetkim yoktur." iddiasında bulundu.İl Özel İdaresinin bu yıl için henüz denetime gelmediğini, geçen yıl geldiklerinde personelin çalıştığı ve kaldığı kısımlar ile 6. kattaki müşterilerin olduğu kısımları incelediklerini, tam olarak neleri incelediklerini hatırlamadığını anlatan Yılmaz, şunları kaydetti:"Söz konusu raporların fiziken mi yoksa dijital ortamda mı geldiğini şu an için hatırlamıyorum. İlk ifademde belirttiğim yangın tatbikatının hangi firma tarafından yaptırıldığını hatırlamıyorum. Yanlış hatırlamıyorsam sonbahar mevsiminde tatbikat yapılmıştı ancak net tarihini hatırlamıyorum. Benim otel yönetiminde tam bir yetkim olmaması nedeniyle işleyen süreçlerle ilgili olarak ayrıntılı bilgim olmuyor.Kadir Özdemir muhasebecimizdir. Tam olarak bilmemekle 12 Aralık 2024 tarihinde talep edilen rapor otelin birinci katında açılması istenilen kafeye ilişkin olabilir. Söz konusu kafeyi Mudurnu Enerji isimli şirket açacaktı. Kafe için bu şekilde müracaat yapıldığından sonradan haberdar oldum. Bunun sebebi de az önce belirttiğim şekilde benim belli konulardan haberimin olmamasıdır. Benim işletme müdürü olarak ayrı bir odam da bulunmamaktadır. Gün boyu resepsiyonda bulunurdum. Bu talep hakkında uygun olmadığına dair rapor düzenlendiğini de bilmiyordum. Şu an öğreniyorum. Her ne kadar otel müdürü isem de çok fazla yetkim ve sorumluluğum yoktur. Bu sebeple bahsedilen işlerden bilgim yoktur. Bana bahsettiğiniz raporda otelin denetimi esnasında gelen görevlileri görmemiştim, yanlarında değildim. Uygun olmadığına dair verilen raporda bahsedilen eksikliklerin giderilip giderilmediğini de hatırlamıyorum, bu rapordan haberim yoktu."