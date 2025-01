Pehlivan, Asker ve Selek'in gözaltına alınmasına tepkiler

Gazeteci Barış Pehlivan ile Halk TV Program Müdürü Serhan Asker ve sunucu Seda Selek'in, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ismini açıkladığı bilirkişi ile yaptığı telefon konuşmasını yayınladıkarı gerekçesiyle gözaltına alınmalarına siyasilerden tepki geldi.



CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Pehlivan, Asker ve sunucu Selek'in gözaltına alınmasını eleştirerek, "Milletimizi ayağa kalkmaya, bu kerameti kendinden menkul tatlı su kabadayılarına karşı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu partinin ve o partinin neferlerinin cesaretini göstermeye, ayağa kalkmaya, birlikte olmaya davet ediyorum" dedi.



CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise, X hesabından paylaştığı mesajında, "Türkiye yeni bir 'Dokunan Yanar' dönemine girmiştir. Hukuktan gelen gücün çok aleni istismar edildiğini ve toplumun her kesimine korku salınmaya çalışıldığını görüyoruz. Korkmayacağız ve susmayacağız. Korkmayın ve Susmayın!" ifadelerini kullandı.



Hatimoğulları: Derhal serbest bırakılmalılar



DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları da, yine X hesabından yayınladığı mesajında, "Hakikati açığa çıkarmak gazetecilerin birincil sorumluluğudur. Gazetecilik faaliyetinden suç unsuru yaratmaya çalışmak halkın haber alma hakkına saldırıdır- Serhan Asker, Barış Pehlivan ve Seda Selek derhal serbest bırakılmalıdır!" dedi.



TBMM'de grubu olan muhalefet partilerinden İYİ Parti'nin Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ise, aynı mecradan paylaştığı mesajında iktidara, "Gün gelecek, hesap vereceksiniz!" diye seslendi.



Gözaltı kararlarına tepki veren bir başka siyasi lider ise Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş oldu. Baş, X hesabından yayınladığı mesajında, "Ülkeyi hapishaneye çevirmeye çalışanlar bilsin ki korkmayacağız, susmayacağız" ifadelerini kullandı.



"Topluma gözdağı veriliyor"



Barış Pehlivan, Serhan Asker ve Seda Selek'in gözaltına alınması hakkında açıklamalarda bulunan CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat da, "Saray rejimi 'yargı' sopasıyla toplumu zapturapt altına alma operasyonlarına devam ediyor! Son olarak gazeteci Barış Pehlivan ve Halk TV Sorumlu Müdürü Serhan Asker de gözaltına alınmıştır. Bu gözaltı işleminin, tüm topluma yönelik bir gözdağı olduğunu biliyoruz. Bağımsız gazetecilerin, haksız hukuksuz uygulamaları eleştiren herkesin korkutulmaya çalışılması, her şeyden önce demokrasinin temel değerlerine saldırıdır. Ülkeyi hapishaneye çevirmeye çalışanlar bilsin ki korkmayacağız, susmayacağız. Barış Pehlivan ve Serhan Asker yalnız değildir" ifadelerini kullandı.



Yavaş'tan fikir özgürlüğü vurgusu



Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş da X üzerinden yayınladığı mesajda, "Barış Pehlivan, Seda Selek ve Serhan Asker’in gözaltına alınması, yalnızca onların özgürlüğüne değil, halkın haber alma hakkına da müdahale anlamı taşır. Bu tür adımlar, sadece basını değil, hukukun tarafsızlığını ve güvenilirliğini de zedeler. Özgür bir basın, güçlü bir demokrasinin olmazsa olmazıdır. Hukukun üstünlüğünü ve adaletin temel ilkelerini koruyarak, fikir özgürlüğünü savunmak hepimizin sorumluluğudur" dedi.



Basın Konseyi'nden tepki



İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun açıklamalarını haberleştiren medya kuruluşlarına yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmalara Basın Konseyi’nden tepki geldi. Açıklamada, şunlar kaydedildi:



“Basın toplantısı düzenleyerek yargı mensuplarını eleştirmek suç olmadığı gibi basın toplantısında söylenenleri haberleştirmek de suç değildir. Cumhurbaşkanı dahil hiçbir devlet görevlisi eleştiriden muaf değildir. Türkiye'de gazetecilik yasal bir meslek olup meşruiyetini anayasadan, gücünü kamuoyundan almaktadır ancak iktidarı elinde bulunduranlar her vesileyle gazetecileri suçlu gibi görmek ve göstermek için elinden geleni yapmaktadır. Gün geçmiyor ki bir gazeteci gözaltına alınmasın veya hakkında soruşturma başlatılmasın. Biz kaçıncı kez söylediğimizi unuttuk ama yine tekrarlayalım. Gazetecilik anayasal bir meslektir. Görevi kamuoyunu aydınlatmaktır. Yayın yasakları getirerek, habercileri hapse atarak karanlık bir ülke yaratma sevdası eninde sonunda boşa gidecektir.”



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Pazartesi günü İstanbul'da düzenlediği basın toplantısında ismi geçen bilirkişi ile yapılan telefon görüşmesinin izinsiz kayda alınıp Halk TV'de yayınlanması üzerine soruşturma başlatıldı. Ardından soruşturma kapsamında Gazeteci Barış Pehlivan, sorumlu müdür Serhan Asker ve sunucu Seda Selek gözaltına alındı.