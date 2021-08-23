Samanyolu Haber /Gündem / Otobüs şarampole yuvarlandı: 33 yaralı /23 Ağustos 2021 10:05

Otobüs şarampole yuvarlandı: 33 yaralı

Mersin’in Silifke ilçesinde yolcu otobüsünün şarampole devrildiği kazada, 33 kişi yaralandı.

SHABER3.COM

Antalya’dan Gaziantep’e giden yolcu otobüsü, sabaha karşı saat 04.00 sıralarında, Silifke ilçesi Kapızlı mevkiinde park halindeki minibüse çarparak yolun alt kısmındaki şarampole devrildi. Otobüsteki 33 yolcu yaralandı.

Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılardan bir bölümü sağlık ekiplerince kaza yerinde ayakta tedavileri yapılırken, diğerleri ise ambulanslarla Silifke Devlet Hastanesine götürüldü.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu, hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.
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