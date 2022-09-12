Samanyolu Haber /Ekonomi / Otomobil fiyatları yeniden tırmanışa geçti /12 Eylül 2022 10:06

Otomobil fiyatları yeniden tırmanışa geçti

Çip krizi tam anlamıyla sona ermemişken, Rusya-Ukrayna savaşı sonrası Avrupa'da yaşanan enerji krizi de otomobil üretimini vurdu. Uzmanlar, otomobil fiyatlarının tekrar yükseleceğini söylüyor.

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Türkiye gazetesinden Ali Çelik'in haberine  göre, Otomotivde son 2 seneye damgasını vuran çip krizinin etkileri tam olarak bitmeden sektör, son 7-8 aydır da lojistik, ham madde ve enerji krizi gibi farklı sorunlarla mücadele etmeye devam ediyor.

Araç fiyatlarını doğrudan etkileyen bu nedenler hakkında açıklama yapan Cardata’nın Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, üretim maliyetlerindeki artışa dikkat çekerek, "Hâliyle araç fiyatlarında da global anlamda artış yaşanıyor. Yakın zamanda bu başlıklarda bir iyileşme olmasını beklemiyoruz. Zaten hâlihazırda Ocak-Eylül 2022 döneminde 0 km araç fiyatlarındaki artış tam olarak yüzde 50’ye yükseldi. Dolayısıyla 0 km araç fiyatları ister istemez maliyetlerin artmasından ötürü yükselmeye daha da devam edecek. Bu sadece Türkiye’ye has bir durum değil. Globalde de olacağı için Türkiye de bundan payına düşeni alacak" dedi.
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