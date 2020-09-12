Samanyolu Haber /Ekonomi / Otomobil fiyatlarında yine artış bekleniyor /12 Eylül 2020 13:05

Otomobil fiyatlarında yine artış bekleniyor

Türkiye'de Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) artışı ile birlikte ikinci el fiyatları da arttı. Galericiler ise ikinci el araç fiyatlarının 10 güne kadar yeniden yükselişe geçeceğini tahmin ediyor.

SHABER3.COM

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını otomobil piyasasına da damga vurdu. Uzun süredir yükselişte olan ikinci el araç fiyatları da ÖTV düzenlemesi ile yeniden artışa geçti. Bayilerde 400 bin liralık sıfır otomobilin liste fiyatı ise 500 bin liraya kadar arttığı belirtildi. Galericiler ise vatandaşlara uyarıda bulunarak fiyatların 10 güne kadar yeniden yükseleceğini söyledi.

Galerici Mustafa Üzer, "Önümüzdeki günlerde 1 hafta 10 güne kadar araç fiyatlarında yükseliş bekliyoruz. Sıfırlarda bayiler 400 bin liralık araca 500 bin lira yazdılar liste fiyatına, ama bu ikinci ele daha yansımadı. Şöyle bir gerçek var fiyatlar yükseldi" dedi.

İkinci el araç satışlarında fırsatçılık yapmaya çalışanların da olduğunu dile getiren Üzer, "Normal satmak için acil ihtiyacı olan var. Ama şöyle de bakıyoruz yüzde 70 herkes araba satmaya başladı. Satan, almaya başlıyor. Böyle bir ek kazanç sağlamaya çalışan çok fazla. Bu araba fiyatları niye çıktı? Yurt dışından araba gelmediği için. Ülkemizde olan araba sayısı belli fabrikalar üretim yapmıyor. Araba da herkesin bir ihtiyacı. Sıfır yok zaten adam gidiyor 6 ay zaman veriyorlar. Bayilerde sıfır araba yok. O yüzden düşeceğini hiç zannetmiyorum talebimiz çok fazla" diye konuştu.

Araba fiyatlarının düşmesini beklemediklerini anlatan Üzer, şunları kaydetti:

"Dışarıdan gemilerle arabalara gelene kadar biz düşme şansı beklemiyoruz. Fiyatlar çıkıyor."
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