Samanyolu Haber /Spor / Ozan Kabak, Klopp'tan övgüyü kaptı /19 Şubat 2021 19:15

Ozan Kabak, Klopp'tan övgüyü kaptı

Liverpool'a transfer olan Ozan Kabak, teknik direktör Jürgen Klopp'tan övgü dolu sözler aldı.

SHABER3.COM

Everton karşılaşması öncesinde açıklamalarda bulunan Klopp, Şampiyonlar Ligi'ndeki Leipzig maçında gösterdiği performansla haftanın 11'ine seçilen milli stoper Ozan Kabak'ın geleceğinin parlak olduğunu söyledi.

Alman teknik adam, genç stoperle ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Ozan Kabak, kariyerinde şu ana kadar kolay yolu hiç tercih etmedi. Her zaman çok mücadele etmek zorunda kaldı ve bu futbol gelişimi için çok önemli bir durum. Şimdi Ozan, Liverpool forması giyiyor ve geleceği umut verici görünüyor."
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