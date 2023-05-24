Özdağ açıkladı: Bakanlık talebi oldu mu?

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğini açıklayan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ SZC TV'de açıklamalarda bulundu.







Özdağ burada yaptığı açıklamalarda, "İçişleri Bakanlığı" talebine ilişkin de konuştu.





Özdağ, “Bakanlık meselesi, hükümet kurulmadan konuşulacak bir mesele değil. Bakanlık meselesi 28 Mayıs’tan sonra Kemal Kılıçdaroğlu’nun diğer paydaşları ile konuşacağı bir konudur.” dedi.





"SURİYELİLERİ İÇİŞLERİ BAKANI OLARAK YOLLAYACAĞIM" DEMİŞTİ

Özdağ, Kılıçdaroğlu ile kameralar karşısına geçmeden önce sosyal medyadan bir paylaşım yapmış ve "Öncelikle elinize sağlık gençler. Size Zafer Partisi’ndeki şablonları da verelim. Ve söz ben İçişleri Bakanı olarak yollayacağım. Ancak sadece Suriyeliler değil Türkiye’yi dünyanın lunaparkı zanneden, kadınlarımıza cariye muamelesi yapan, sokaklarımızı uyuşturucu cennetine çeviren, selefi cihatçı örgütlenme yapan ve yılda 11 milyar dolarımızı yiyen herkes gidecek. Bugün saat 11.00’i bekleyin" ifadelerini kullanmıştı.