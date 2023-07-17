Özdağ detayları anlattı: Neler vaat etmişler neler!

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, ikinci turda Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı - CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklediği seçimle ilgili olarak T24 yazarı Cansu Çamlıbel'e konuştu ve tartışılacak açıklamalar yaptı.







'Zafer', ilk kez tartıya çıktığı 14 Mayıs seçimlerinde yüzde 2.23 oranı ile 1 milyon 529 bin 119 oy almıştı; ATA İttifakı'nın adayı Sinan Oğan ise protesto oylarını da yanına çekerek buna 2.84 puan daha katmış ve yüzde 5.17'ye ulaşmıştı.





Bu durum hem partiyi hem de Oğan'ı kritik bir konuma getirmişti. Oğan, sürpriz bir şekilde yıllardır izledikleri politikalarla sığınmacı krizini derinleştiren iktidar saflarına katılıp ikinci turda AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, Özdağ ise CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğini duyurmuştu.





Süreçle ilgili olarak gazetecinin "Kılıçdaroğlu'ndan da İçişleri Bakanlığı dahil üç bakanlık sözü almışsınız. Size o sözü vermiş" şeklindeki sözünü onaylayan Özdağ, "Söz vermek değil, yazılı mutabakatımız var. Biz İçişleri Bakanlığı dahil üç bakanlık ve Milli İstihbarat Teşkilatı konusunda Kemal Bey’le mutabık kaldık" ifadesini kullandı.







'BUNU ÇOK VURGULAMAYIN DEDİ, KABUL ETTİM'

- Yeniden sormak istiyorum. Kılıçdaroğlu seçimleri kazanması durumunda Zafer Partisi’ne İçişleri Bakanlığı dahil üç bakanlığın yanı sıra MİT Başkanlığı’nı vereceği konusunda yazılı mutabakat imzaladı. MİT Başkanı da Zafer Partisi’nden olacaktı. Doğru mu?





Evet MİT Başkanlığı da. Ama o sözlü anlaşmaydı. Bakanlıklar yazılı mutabakatta vardı.





- Peki siz hangi görevde olacaktınız?







Ben İçişleri Bakanı olacaktım.





- Kılıçdaroğlu’nun Zafer Partisi’ne vereceği diğer iki bakanlık hangileri olacaktı?





Şu anda artık önemli değil.





- Benim gibi tarihin ilk kaydını tutma mesleğinde olanlar için hala çok önemli. Kazanılsaydı bugün kimin hangi pozisyonda olacağı eminim Mayıs’ta Millet İttifakı’na oy veren seçmenler açısından da çok önemlidir. Zafer Partisi’ne verilecek diğer iki bakanlık neydi? Göç Bakanlığı mı kurulacaktı?





Süreci İçişleri Bakanlığı yönetecekti. Fakat Kemal Bey, zerre kadar oy faydası olmayan altılı masadaki ortaklarının İçişleri Bakanlığı’nın Zafer Partisi’ne verilmesine tepki göstereceğini bildiği için benim bu konuda anlayışlı davranmamı rica etti. "Bunu çok vurgulamayın" dedi. Ben de kabul ettim. Ama ortakları tarafından Kılıçdaroğlu’ndan istenen şey yanlıştı. Kılıçdaroğlu bu seçimi kazanabilirdi eğer ortakları engellemeseydi.





'SURİYELİLERİ İÇİŞLERİ BAKANI OLARAK YOLLAYACAĞIM' DEMİŞTİ

Özdağ, Kılıçdaroğlu ile kameralar karşısına çıkıp Millet İttifakı'nın adayına desteğini açıkladığı 24 Mayıs'ta basın toplantısından önce "Söz ben İçişleri Bakanı olarak yollayacağım. Ancak sadece Suriyeliler değil Türkiye’yi dünyanın lunaparkı zanneden, kadınlarımıza cariye muamelesi yapan, sokaklarımızı uyuşturucu cennetine çeviren, selefi cihatçı örgütlenme yapan ve yılda 11 milyar dolarımızı yiyen herkes gidecek" paylaşımında bulunmuştu. Mesaj, kamuoyunda epeyce tartışılmıştı.





NUMAN KURTULMUŞ 'SİZ DESTEKLEYİN, ERDOĞAN İLERİDE BİR ŞEY YAPAR' DEMİŞ



Özdağ, yine aynı dönem AKP'yle yürüttükleri görüşmeleri de anlattı. "Sinan Oğan, kararını Erdoğan ile konuştuktan sonra aldı. Ben kendisinin bana anlattığı gerekçelerin ikna edici olmadığını, Zafer Partisi'nin ancak sığınmacıların geri dönüş sürecini yönetmesi durumunda -ki bunun için İçişleri Bakanlığını da alarak- Erdoğan’a destek verebileceğimizi söyledim" diyen siyasetçi, şöyle devam etti:





"O da Erdoğan’ın kendisine 'Numan Kurtulmuş'u Ümit Bey ile görüşmek üzere görevlendirdim' dediğini aktardı. Gerçekten de bir gün sonra Kurtulmuş beni aradı ve Erdoğan için destek istedi. Ben de kendisine 'Olabilir ama bunun için bizim bir şartımız var. Bu şart Türkiye'deki 13 milyon sığınmacının bir sene içerisinde Anadolu Kalesi projesiyle vatanlarına geri yollanmasıdır. Sizin iktidarınızın, sizin partinizin bunu yapabileceğinize inanmıyoruz. Biz Zafer Partisi olarak Erdoğan'ı desteklemek için İçişleri Bakanlığını ve bu politikamızın kabulünü talep ediyoruz' dedim.





Numan Bey de Erdoğan'ın asla bu tip bir ilişki içerisine girmediğini ifade etti, 'Siz destekleyin, Erdoğan ilerde bir şey yapar' dedi."







