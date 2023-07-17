Samanyolu Haber /Gündem / "Gittiğiniz yol çıkmaz sokaktır" /17 Temmuz 2023 13:23

"Gittiğiniz yol çıkmaz sokaktır"

Yeniden Refah Partisi ve BBP'nin ardından Cumhur İttifakı'nın bir diğer bileşeni HÜDA PAR'dan da AKP'ye zam eleştirisi geldi. HÜDA PAR Genel İdare Kurulu (GİK) üyesi Şeyhmus Tanrıkulu, iktidara seslenerek "Zam yağmuru ile mi enflasyon düşecek? Gittiğiniz yol çıkmaz sokaktır" dedi.

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Son seçimde Cumhur İttifakı'na katılarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde dört milletvekili ile temsil edilme hakkını kazanan HÜDA Par'dan, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından oluşturulan yeni ekonomi yönetiminin attığı adımlara eleştiri geldi. 

HÜDA PAR Genel İdare Kurulu (GİK) Üyesi Şeyhmus Tanrıkulu, kişisel Twitter hesabı üzerinden benzin, motorin ve doğalgaza yapılan ÖTV zamlarına tepki gösterdi; ayrıca örtülü IMF programının uygulandığını belirterek faiz ve borçlanmaya son verilmesi çağrısında bulundu:

"Seçim öncesi; Dolar 19, Euro 21, Faiz %8.5, Benzin 22. Seçim sonrası; Faiz %15, Dolar 26, Euro 29, Benzin 35 oldu.

Emekliden, dar ve sabit gelirliden al tefecilere dağıt. Fakirin ekmeğini al faiz lobisine ver… Zam yağmuru ile mi enflasyon düşecek! Gittiğiniz yol çıkmaz sokaktır.

Kemer sıkma politikasını açlık sınırı altında yaşamaya mahkum ettiğiniz dar ve sabit gelirlilere mi uygulayacaksınız! Örtülü IMF yol haritasını uygulamakla sahili selamete ulaşamazsınız.

'HÜKÜMETİN YANLIŞLARINI ELEŞTİRMEMİZ, SEÇMENE VERDİĞİMİZ SÖZÜMÜZDÜR'
Gelir dağılımındaki makası açmakla bir yere varamazsınız. Faize ve borçlanmaya son verin. AKP ile sadece seçim ittifakı yaptık.

'Hükümetin doğru söylem ve politikalarına destek vereceğimizi, yanlış söylem ve politikalarının karşısında olacağımızı' bir seçim manifestosu olarak açıklamıştık. Dolayısıyla hükümetin yanlışlarını eleştirmemiz seçmene verdiğimiz sözümüzdür."

BBP VE YENİDEN REFAH'TAN HANGİ AÇIKLAMALAR GELMİŞTİ?
BBP lideri Mustafa Destici: "Ekonominin şöför mahallinde oturanlar kolaycılığa kaçarak, çözümü dolaylı vergilerde bulup faturayı dar gelirli ve üretici ile yüksek gelirlinin sırtına aynı oranda yüklememelidir. Bu doğru ve hakça değildir. Ayrıca bugüne dek yapılan tüm iyileştirmeleri de değersiz kılmaktadır."

Yeniden Refah Partisi'nin Genel Başkanı Fatih Erbakan: "KDV oranlarına yapılan zamlar ve her türlü vergi ve harçlara getirilen yüksek artışları son olarak dün gece itibari ile akaryakıtta ÖTV oranına getirilen fahiş artış ile birlikte dolaylı vergilere yapılan yüksek artışlar artık vatandaşımızı ezen ve kabul edilmez noktalara gelmiştir.

Bütçe açığının KDV, ÖTV ve çeşitli harçlar gibi dolaylı vergilere yapılan yüksek artışlara karşılanmaya çalışması mal ve hizmetlerde yüksek zamlara sebebiyet vermekte, yüksek enflasyonu tetiklemekte ve vatandaşımızın alım gücünü iyice zayıflatmaktadır."
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