Samanyolu Haber /Politika / Özdağ parti kuruyor: İki vekil de cepte /17 Aralık 2020 12:51

Özdağ parti kuruyor: İki vekil de cepte

İYİ Parti'den parti disiplinini bozduğu gerekçesiyle ihraç edilen İstanbul milletvekili Ümit Özdağ yeni parti kuruyor.

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İyi Parti içindeki ulusalcı kesimi temsil eden Prof. Dr. Ümit Özdağ’ın, İYİ Parti’den ihraç edilmesi sonrası yeni parti kurmak için hazırlıklarını hızlandırdığı ve partisine şimdiden iki milletvekilinin katılacağı öne sürüldü. HaberTürk Ankara Temsilcisi Bülent Aydemir, Habertürk TV yayınında dile getirdiği iddiada "Ümit Özdağ’ın parti kurma kararı kesinleşti. İki milletvekilinin de Özdağ’ın kuracağı partiye katılacağı iddia ediliyor" dedi.

CHP'DEN SONRA SIRA İYİ PARTİ'DE Mİ?

Millet İttifakı'nın iki ayağından biri olan CHP'de geçtiğimiz aylarda önce Muharrem İnce, ardından da Mustafa Sarıgül parti kurmak için harekete geçmişti. İyi Parti'de ise Ümit Özdağ, parti içinde çeşitli iddialarda bulunmuş, bu iddialarının iftira olduğunu belirten parti yönetimi tarafından ihraç edilmişti.
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