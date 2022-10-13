Samanyolu Haber /Dünya / Özel komiteden Trump ile ilgili yeni karar /13 Ekim 2022 23:55

Özel komiteden Trump ile ilgili yeni karar

6 Ocak 2021'de yaşanan Kongre baskınıyla ilgili eski ABD Başkanı Donald Trump'ın ifade vermeye çağrıldığı belirtildi.

SHABER3.COM

ABD'de yaşanan Kongre baskını olayının tartışması devam ediyor.

Üzerinden bir yıldan uzun bir süre geçen hadise sonrasında eski ABD Başkanı Donald Trump'ın olayla ilgili olarak ifade vermeye çağrıldığı belirtildi.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre ülkede 6 Ocak 2021 günü yaşanan Kongre baskınını soruşturmak için kurulan Temsilciler Meclisi Özel Komitesi, daha önce Ian Kasırgası nedeniyle ertelenen oturumu bugün gerçekleştirdi.

Oturumdaki oylamada, 9 Komite üyesinin tamamı, Trump'ın ifadeye çağırılmasına yönelik teklife "evet" oyu verdi.

Komite Başkanı Bennie Thompson, oylamanın ardından yaptığı açıklamada, "Trump, 6 Ocak'ta olan hikayenin merkezindeki insandı. Bu nedenle de ondan dinlemek istiyoruz" ifadesini kullandı.
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