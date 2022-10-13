Samanyolu Haber /Gündem / 'Sansür yasası' olarak eleştirilen düzenleme Meclis'te kabul edildi /13 Ekim 2022 23:59

'Sansür yasası' olarak eleştirilen düzenleme Meclis'te kabul edildi

Basın meslek örgütlerinin 'sansür yasası' olarak nitelendirdiği ve karşı çıktığı 'Basın Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin Meclis'ten geçtiği aktarıldı.

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Özellikle sosyal medya üzerinden yayılan asılsız haber ve iddiaların önüne geçmek adına hazırlandığı belirtilen 'Basın Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin Meclis'ten geçtiği belirtildi.

 Evrensel'de yer alan habere göre AKP ve MHP'nin 'dezenformasyonla mücadele' iddiasıyla hazırladığı ve basın meslek örgütlerinin 'sansür yasası' diyerek başından beri karşı çıktığı 'Basın Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi' Meclisten geçti.

Yasasının en çok tartışılan maddelerinden birisi olan, "Gerçeğe aykırı bir bilgiyi, kamu barışını bozmaya elverişli şekilde alenen yaymaya" 3 yıla kadar hapis cezası getiren 29. maddesi de TBMM Genel Kurulu'nda görüşülerek kabul edildi.

Dün gece yapılan görüşmeleri protestolarla engelleyen muhalefet, bu kez eleştirilerini kürsüden dile getirdi.

Yasa teklifinin Mecliste kabul edilen 29. maddesine göre "Sırf halk arasında endişe, korku veya panik meydana getirmek saikiyle, ülkenin iç ve dış güvenliği, kamu düzeni ve genel sağlığı ile ilgili gerçeğe aykırı bir bilgiyi, kamu barışını bozmaya elverişli şekilde alenen yayan kimse" 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılacak.

Görüşmelerde yapılan konuşmaların ardından 29. madde oy çokluğuyla kabul edildi.
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