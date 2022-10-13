Samanyolu Haber /Spor / Beşiktaşlı isimden Şenol Güneş açıklaması /13 Ekim 2022 22:59

Beşiktaşlı isimden Şenol Güneş açıklaması

Beşiktaş'ta Valerien Ismael'in yerine Şenol Güneş'in getirileceği iddiaları birinci ağızdan cevap buldu.

SHABER3.COM

Beşiktaş ile ilgili teknik direktör tartışmaları sürerken Valerien Ismael'in yerine Şenol Güneş'in getirileceği iddiaları birinci ağızdan cevap buldu.

Bir süredir farklı çevrelerde ifade edilen söz konusu iddiaya Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı cevap verdi.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı, Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde basın mensuplarıyla sohbet toplantısı yaptı. Kazancı, Şenol Güneş iddiaları, Valerien Ismael'in geleceği, futbolcuların durumu ve birçok konuda mesajlar verdi.

"YERLİ OLSA; BÖYLE OLMAZDI"

"Valerien Ismael'e gelen eleştirileri abartı buluyorum. Defansif olarak iyiyiz. Geride kalan Fenerbahçe ve Başakşehir maçlarında da iyi olan taraf bizdik. Beşiktaş'ın başında aynı puanı yerli bir teknik direktör toplasa; kesinlikle bu kadar eleştirilmezdi."

"ŞENOL GÜNEŞ HABERLERİ KASITLI"

"Şenol Güneş'i istemediğim yönündeki haberler kasıtlı yapılıyor. Bu tür haberler bize zarar veriyor. Bu tür haberler ısıtılıp ısıtılıp önümüze getiriliyor. Kararı ben vermiyorum. Başkana da saygısızlık yapılıyor."

YERLİ HOCA KREDİSİ...

"Ligimizde her zaman yabancı hocanın kredisinin düşük olduğunu, yerli hocanın kredisinin ise yüksek olduğunu düşünüyorum. Beşiktaş özelindeyse kredi farkı fazla açıldı."
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Beşiktaşlı isimden Şenol Güneş açıklaması Sonraki Haber >>

Beş adet portatif tuvalet için kurdele kesip açılış yaptılar

Beş adet portatif tuvalet için kurdele kesip açılış yaptılar

Vatandaş "Erdoğan'a oy yok" dedi

Vatandaş

AKP'li Metin Külünk'ten ilginç dolar çözümü

AKP'li Metin Külünk'ten ilginç dolar çözümü

Azerbaycan’da 36 gün önce ortadan kaybolan Uğur Demirok’u MİT kaçırmış!

Azerbaycan’da 36 gün önce ortadan kaybolan Uğur Demirok’u MİT kaçırmış!

'İstifa edecek' denen Süleyman Soylu'nun asıl planı ortaya çıktı!

'İstifa edecek' denen Süleyman Soylu'nun asıl planı ortaya çıktı!

TBMM kürsüsünde çekiçle cep telefonunu parçaladı

TBMM kürsüsünde çekiçle cep telefonunu parçaladı

Amca 2 dakikada AKP dönemini özetledi

Amca 2 dakikada AKP dönemini özetledi

Göktaşı Japonya'da geceyi aydınlattı!

Göktaşı Japonya'da geceyi aydınlattı!

Çömez: Erdoğan yalan söylüyor, parti kurulmadan önce de ABD'ye gitti

Çömez: Erdoğan yalan söylüyor, parti kurulmadan önce de ABD'ye gitti

Soylu skandalı böyle geçiştirdi: Canım benim!...

Soylu skandalı böyle geçiştirdi: Canım benim!...
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
23:36:22