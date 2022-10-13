Beşiktaşlı isimden Şenol Güneş açıklaması

Beşiktaş ile ilgili teknik direktör tartışmaları sürerken Valerien Ismael'in yerine Şenol Güneş'in getirileceği iddiaları birinci ağızdan cevap buldu.







Bir süredir farklı çevrelerde ifade edilen söz konusu iddiaya Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı cevap verdi.







Cumhuriyet'te yer alan habere göre Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı, Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde basın mensuplarıyla sohbet toplantısı yaptı. Kazancı, Şenol Güneş iddiaları, Valerien Ismael'in geleceği, futbolcuların durumu ve birçok konuda mesajlar verdi. Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı, Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde basın mensuplarıyla sohbet toplantısı yaptı. Kazancı, Şenol Güneş iddiaları, Valerien Ismael'in geleceği, futbolcuların durumu ve birçok konuda mesajlar verdi.

"Valerien Ismael'e gelen eleştirileri abartı buluyorum. Defansif olarak iyiyiz. Geride kalan Fenerbahçe ve Başakşehir maçlarında da iyi olan taraf bizdik. Beşiktaş'ın başında aynı puanı yerli bir teknik direktör toplasa; kesinlikle bu kadar eleştirilmezdi.""Şenol Güneş'i istemediğim yönündeki haberler kasıtlı yapılıyor. Bu tür haberler bize zarar veriyor. Bu tür haberler ısıtılıp ısıtılıp önümüze getiriliyor. Kararı ben vermiyorum. Başkana da saygısızlık yapılıyor.""Ligimizde her zaman yabancı hocanın kredisinin düşük olduğunu, yerli hocanın kredisinin ise yüksek olduğunu düşünüyorum. Beşiktaş özelindeyse kredi farkı fazla açıldı."