Samanyolu Haber /Eğitim / Özel okullar 15 Ağustos'ta açılıyor /01 Haziran 2020 20:57

Özel okullar 15 Ağustos'ta açılıyor

Bakanlık duyurdu: Özel okullar korona virüsü nedeniyle yarım kalan eğitim programlarının telafisi için 15 Ağustos'tan itibaren en az üç haftalık yüz yüze eğitim verecek.

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Milli Eğitim Bakanlığı, özel okulların korona virüsü salgını nedeniyle yapamadıkları eğitimin telafisi için 15 Ağustos’tan itibaren yüz yüze eğitim vereceğini açıkladı.

Bakanlığın açıklamasında, “Özel okullar, 15 Ağustos’tan sonra üç haftadan az olmamak kaydıyla yüz yüze telafi eğitimi yapacak” denildi. Açıklamada ayrıca, “Özel öğretim kursları da gerekli önlemleri alarak, velilerin istemesi halinde, eğitimlere bugünden itibaren başlayabilecek. Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri de eğitimlere 15 Haziran’dan itibaren başlayabilecek” bilgisi verildi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, devlet okullarının eylülde açılmasıyla yarıda kalan eğitimin yoğunlaştırılmış bir programla telafi edileceğini açıklamıştı.
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